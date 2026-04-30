B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe »   Ținuta soției secretarului apărării din SUA a creat o dezbatere politică la Cina Corespondenților

  Ținuta soției secretarului apărării din SUA a creat o dezbatere politică la Cina Corespondenților

Flavia Codreanu
30 apr. 2026, 17:33
sursă foto: X/Jay Bee
Cuprins
  1. Cum a apărut Jennifer Rauchet  la cina corespondenților
  2. Ce spun criticii despre soția secretarului apărării
  3. Care este mesajul ascuns din spatele ținutelor de lux de la Casa Albă

La cina corespondenților de la Casa Albă, Jennifer Raucher, soția secretarului apărării a atras toate privirile. Motivul este ținuta care a declanșat o controversă din cauza prețului neașteptat de mic.

Cum a apărut Jennifer Rauchet  la cina corespondenților

Evenimentul de la Casa Albă este cunoscut pentru eticheta sa riguroasă, unde invitații poartă de obicei creații ale marilor designeri, scrie The Guardian.

Totuși, Jennifer Rauchet, soția secretarului american al apărării, Pete Hegseth, a ales o rochie care seamănă izbitor cu modelele vândute pe site-uri chinezești la prețuri de câțiva dolari. Criticii au sesizat imediat acest detaliu și au acuzat o contradicție între discursul naționalist al soțului ei și susținerea economiei asiatice prin astfel de achiziții.

„În acest context, rochia purtată de Jennifer Rauchet devine mai mult decât un simplu articol vestimentar. Ea reflectă tensiunile dintre imagine, ideologie și realitatea economică globală”, afirmă jurnaliștii din străinătate.

Ce spun criticii despre soția secretarului apărării

În timp ce o parte a publicului o laudă pe soția lui Pete Hegseth pentru că nu a cheltuit mii de dolari pe o haină purtată o singură dată, specialiștii în modă sustenabilă ridică mari semne de întrebare.

Aceștia susțin că prețul de 20 sau 40 de dolari ascunde, de fapt, condiții precare de muncă în fabricile din China. Astfel, ceea ce părea o alegere modestă s-a transformat într-o discuție despre etica.

Dezbaterea a fost alimentată  de faptul că astfel de momente devin rapid virale și sunt analizate sub lupă de analiștii politici.

„Moda nu mai este doar o formă de exprimare personală, ci și un instrument de comunicare politică”, au mai precizat jurnaliștii din străinătate.

Care este mesajul ascuns din spatele ținutelor de lux de la Casa Albă

Istoria a arătat că nicio ținută purtată la Casa Albă nu este privită doar ca un obiect estetic, mai ales când aparții familiei unui oficial de rang înalt.

Fie că este vorba despre haine prea scumpe sau despre haine prea ieftine, mesajul transmis este întotdeauna unul politic. Experții subliniază că acest incident se înscrie într-un șir lung de controverse similare.

„Cazul nu este însă singular. De-a lungul timpului, ținutele purtate de politicieni sau de apropiații acestora au fost frecvent transformate în subiecte de controversă”, notează jurnaliștii din străinătate.

Tags:
Citește și...
Ultima oră
