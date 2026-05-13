Scandal de mediu la Slobozia după controale cu rezultate șocante. Diana Buzoianu: „Apă neagră ieşită din staţia de epurare” (VIDEO)

13 mai 2026, 22:32
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR). Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook
Cuprins
  1. Ce au găsit inspectorii în urma controalelor de la Slobozia
  2. Cât de gravă este poluarea descoperită la stația de epurare
  3. Ce măsuri au fost luate și ce riscă operatorii implicați

Noi acuzații grave apar în jurul stației de epurare din Slobozia, după o serie de controale care au scos la lumină nereguli majore, valori alarmante ale poluanților și posibile infracțiuni de mediu. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că inspectorii au descoperit deversări ilegale, sute de tone de deșeuri periculoase și o instalație care funcționa mult sub parametrii necesari.

Ce au găsit inspectorii în urma controalelor de la Slobozia

Primele verificări au început în urmă cu două luni, după suspiciuni privind activitatea operatorului Clean Cyclo SRL, companie acuzată că a gestionat ilegal cantități mari de deșeuri periculoase lichide. Potrivit autorităților, aceste substanțe ar fi ajuns netratate în bazinele stației de epurare din Slobozia.

Ministrul a descris situația într-o postare publicată pe rețelele sociale, unde a distribuit și imagini din timpul controalelor. „Cum arată ilegalitatea care ne pune pe toţi în pericol. Apă neagră ieşită din staţia de epurare care ar fi trebuit să cureţe tot. S-a soldat cu plângeri penale, amenzi cumulate de peste 800.000 de lei şi măsuri dispuse pentru revenirea la normalitate”, a scris Diana Buzoianu.

În urma inspecțiilor repetate ale Gărzii Naționale de Mediu, autoritățile au propus suspendarea autorizației de mediu pentru operator, iar eliminarea deșeurilor a fost transferată către firme autorizate.

Cât de gravă este poluarea descoperită la stația de epurare

Controalele finalizate la operatorul Urban SA au scos la iveală depășiri uriașe ale indicatorilor de poluare. Cel mai grav exemplu privește nivelul amoniului, care, potrivit ministrului, a ajuns de până la 72 de ori peste limita legală.

„Au fost constatate depăşiri halucinante ale valorilor poluanţilor. Un exemplu: amoniul a ajuns până la o valoare de 72 de ori peste limita admisă de lege.”

Tot în timpul verificărilor, inspectorii au descoperit că aproximativ 92.614 metri cubi de apă uzată au intrat în instalație prin trasee alternative, ocolind circuitul standard al stației, relatează Digi24.

Ce măsuri au fost luate și ce riscă operatorii implicați

Potrivit ministrului, stația funcționa pentru unii poluanți la doar 18% din capacitatea reală de epurare, fapt care ridică întrebări serioase despre modul de operare.

Autoritățile au aplicat amenzi de 200.000 de lei, au notificat Agenția pentru Protecția Mediului din Ialomița pentru suspendarea autorizației și au impus 18 măsuri obligatorii de conformare.

„Dar, mai ales, pentru deversarea sistematică de ape uzate neepurate în râul Ialomița, a fost întocmită o sesizare penală! Poluarea resurselor de apă poate constitui infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani”, a anunţat Buzoianu.

