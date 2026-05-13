Din ce în ce mai mulți tineri din aleg un alt mod de a se distra. Preferă băuturile fără alcool, dar păstrează aceeași atmosferă cool și socială. Trendul este alimentat de dorința pentru un stil de viață mai sănătos.

Pentru mulți contează și imaginea, iar trei din zece consumatori spun că aceste băuturi îi ajută să facă o impresie mai bună în fața socrilor. În topul preferințelor se află cocktailurile sofisticate și berile fără alcool.

De ce aleg tot mai mulți tineri băuturile fără alcool

Băuturile fără alcool câștigă tot mai mult teren, iar cererea pentru ele a crescut cu 20% în ultimii ani. Pentru , alegerea vine din dorința unui stil de viață mai sănătos, dar și din nevoia de a se simți bine fără efectele alcoolului. Unii le consumă atunci când trebuie să conducă, iar alții le preferă pur și simplu la ieșirile cu prietenii.

„Îmi plăcea mai mult gustul. Și la vin, cocktailuri, nu mă interesa dacă are alcool sau nu. Te umflă, te îmbătrânește, îți apar riduri”, a spus un tânăr. „Nu beau deloc ! Pentru un stil de viață sănătos!”, a declarat un altul. Potrivit sociologului Dan Petre, fenomenul este tot mai prezent în rândul Generația Z, adică tinerii între 15 și 29 de ani, informează Observator News.

„Funcționează ca un camuflaj social, fie atunci când ies în oraș, fie când se întâlnesc cu familia, dar nu vor să arate că le place să consume băuturi alcoolice”, a explicat sociologul. Tendința se vede inclusiv în baruri, unde apar tot mai multe alternative fără alcool. De exemplu, ginul tonic fără alcool arată și miroase aproape identic cu varianta clasică, însă poate fi consumat fără probleme inclusiv de cei care sunt la volan.

În meniuri există deja și cocktailuri sofisticate cu prosecco fără alcool, precum hugo, care ajunge să coste chiar și 45 de lei. „Apă minerală de cele mai multe ori! Majoritatea prietenilor mei când ieșim pe afară nu consumă așa mult alcool!”, a adăugat un tânăr.

De ce devin băuturile fără alcool la fel de populare ca cele clasice

Diferențele de preț dintre cocktailurile cu alcool și cele fără alcool sunt tot mai mici în localurile din . Mai muult, clienții par dispuși să plătească aproape la fel pentru alternativele fără alcool. „Lipsa tăriei scade puțin din prețul băuturii. Un spritz fără alcool, mojito fără alcool sau limonade.”, a explicat un barman pentru sursa menționată. Totuși, prețurile au crescut în ultimii ani din cauza taxelor și a costurilor de producție.

„Am avut o creștere a TVA-ului de la 9 la 19%, urmată de 21%, am avut o introducere a accizei pe zahăr care a crescut de trei ori în ultimul an și jumătate, plus alte costuri naturale.”, a explicat directorul executiv al Asociaţiei Băuturilor Răcoritoare. În același timp, barurile își extind meniurile cu băuturi slab alcoolizate, tot mai căutate de clienți. Berile de tip radler sau cocktailurile pe bază de vermut au un conținut de alcool mult mai redus decât băuturile spirtoase clasice.

„Radlerul sau un cocktail cu un vermut nu au un procent de alcool atât de mare cum are un spirtoș, 40%. E un trend și lumea cere din ce în ce mai mult astfel de băuturi.”, a transmis proprietarul unei berării. Tendința apare într-un moment în care consumul de și vin scade puternic. La nivel mondial, consumul de vin a ajuns la cel mai redus nivel din ultimii 60 de ani.