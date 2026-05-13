Alexandru Rafila, fostul , a fost implicat un în care au fost avariate patru mașini. Incidentul s-a petrecut la intersecția dintre Bulevardul Aerogării și Bulevardul Ficusului din Capitală.

Alexandru Rafila, implicat într-un accident

Un accident rutier în lanț s-a petrecut miercuri, 13 mai, pe în jurul orei 18:16, la intersecția dintre bulevardele Aerogării și Ficusului. În incident au fost implicate patru autovehicule, între care și cel condus de Alexandru Rafila. A fost nevoie de interevenția autorităților, având în vedere situația.

a fost sesizată printr-un apel la . Un echipaj de poliție a ajuns la fața locului, conform unui comunicat de presă, și a făcut verificări pentru a stabili ce s-a întâmplat. Potrivit sursei citate, responsabil ar fi un șofer, de 65, de ani, care circula pe Bulevardul Aerogării, dinspre DN1 către strada Nicolae Caramfil. Se pare că șoferul respectiv ar fi fostul ministru al Sănătății.

Acesta a lovit în spate un alt autoturism condus de un bărbat de 76 de ani, aflat în aceeași direcție de mers. În urma impactului, cel de-al doilea autovehicul a fost proiectat în alte două autoturisme aflate în trafic. Astfel s-a ajuns la un accident în lanț, fiind avariate patru mașini.

O persoană a fost dusă la spital

Din informațiile furnizate de autorități, în urma acestui accident, în care a fost implicat și Alexandru Rafila, rezultat rănirea unei persoane. Victima a fost transportată la spital, de urgență, pentru îngrijiri și investigații.

Cei doi conducători auto responsabili pentru comiterea accidentului au fost testați cu aparatul etilotest. Rezultatele testului au indicat că nu au consumat alcool sau substanțe interzise.

Polițiștii rutieri fac cercetări la fața locului urmând să stabilească cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul. Ei vor stabili și dinamica impactului pentru a vedea cine este responsabil.