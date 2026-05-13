Lege nouă pentru protecția victimelor din România. Ce se schimbă în informarea privind agresorii

Iulia Petcu
13 mai 2026, 21:07
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Ce prevede noua lege privind informarea victimelor
  2. Cum se schimbă procedurile judiciare
  3. Cine susține modificările legislative

Camera Deputaților a adoptat o lege care schimbă semnificativ modul în care victimele infracțiunilor sunt informate despre situația agresorilor. Măsura vizează creșterea siguranței publice și consolidarea drepturilor persoanelor vulnerabile printr-un sistem de notificare rapid și obligatoriu.

Ce prevede noua lege privind informarea victimelor

Noul cadru legislativ obligă autoritățile să informeze victimele în momente-cheie: eliberarea din detenție, evadarea sau internarea ori externarea medicală a agresorilor. Informarea devine astfel o procedură standard în etapele sensibile ale executării pedepselor.

Un element central al legii este obligativitatea informării victimei încă de la prima audiere, inclusiv asupra posibilității de a fi notificată permanent privind schimbarea situației agresorului. Măsura este gândită în special pentru persoanele expuse riscului de represalii.

În plus, atunci când data eliberării este cunoscută, victimele vor fi anunțate cu cel puțin cinci zile înainte. În situațiile neprevăzute, cum este o evadare, instituțiile trebuie să intervină „de îndată”, fără întârzieri administrative.

Cum se schimbă procedurile judiciare

Legea nu se limitează la protecția victimelor, ci face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme pentru eficientizarea procesului penal. Se urmărește reducerea duratei anchetelor și evitarea reluării inutile a etapelor procedurale, scrie Capital.

Totodată, se pune accent pe digitalizare, pe administrarea mai eficientă a probelor și pe consolidarea rolului activ al organelor judiciare, fără a afecta garanțiile procesuale fundamentale ale părților implicate.

Cine susține modificările legislative

Inițiatoarea proiectului, deputata PSD Diana Tușa, a subliniat că reforma vizează în special protejarea minorilor și reducerea birocrației din justiție. Ea a vorbit despre nevoia unei reacții mai rapide și mai eficiente din partea statului.

„Un important pas înainte pentru justiția din România: reducerea duratei proceselor penale și, mai ales, întărirea drepturilor victimelor, în mod special ale victimelor minore!”, a transmis aceasta.

Adoptarea legii vine pe fondul unei dezbateri publice intense privind siguranța cetățenilor, amplificată recent de un caz grav din Bihor, unde o tânără de 18 ani a fost ucisă de un bărbat condamnat anterior pentru omor, aflat în libertate la momentul faptei. Cazul a readus în atenție nevoia de reacție mai rapidă și mecanisme de prevenție mai stricte.

