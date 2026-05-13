Mango pentru elevii din Constanța în loc de lapte și corn. Decizia care a stârnit controverse

Ana Beatrice
13 mai 2026, 21:12
Sursă Foto: magnific.com
Elevii defavorizați din Constanța primesc mango în locul programului clasic cu lapte și corn. Reprezentanții Consiliului Județean susțin că alegerea le oferă copiilor acces la un aliment pe care multe familii nu și-l permit.

Mango introdus în Programul pentru Școli și reacțiile apărute după decizie

Decizia autorităților din Constanța de a introduce mango în Programul pentru Școli a stârnit deja reacții și controverse. Reprezentanții patronatului laptelui spun că alegerea unui fruct exotic este una neobișnuită pentru acest tip de program. Aceștia susțin că bugetul ar fi putut fi folosit mai eficient pentru produse provenite din producția internă. Cu toate acestea, peste 1.600 de elevi din 25 de școli și grădinițe ar urma să primească mango prin programul cofinanțat de UE. Fructele vor fi ambalate individual pentru fiecare copil.

Uniunea Europeană alocă, în acest an școlar, 87 de milioane de lei pentru legume, fructe, lapte, corn și mese calde destinate elevilor. Autoritățile locale pot decide ce produse includ în program, în funcție de producția disponibilă și de buget. La Constanța, oficialii au ales să caute furnizori de fructe tropicale pentru Programul pentru Școli. Aceștia motivează că mango se află pe lista produselor aprobate la nivel european.

„S-a mers pe principiul că, dacă mango e inclus în anexă și în directiva Parlamentului European, îndeplinește toate condițiile”, a explicat Ionela Costache, administrator, notează stirileprotv.ro.

De la fruct exotic la controversă: cât costă mango oferit elevilor din Constanța

Fructele nu vor proveni din România, potrivit datelor din licitația publică. Autoritățile vor să achiziționeze aproape 1.700 de bucăți de mango, la prețul de 8 lei fiecare. Suma este similară cu cea din supermarketuri, unde un mango de dimensiune medie, de peste 400 de grame, poate fi cumpărat la același preț. În schimb, pentru elevi sunt căutate fructe de minimum 100 de grame, adică de dimensiunea unui măr mic, conform caietului tehnic.

Considerat unul dintre cele mai populare fructe tropicale, mango este apreciat pentru aroma sa intensă și gustul dulce, asemănător unei combinații între piersică și ananas. Fructul conține și o cantitate ridicată de vitamina C, motiv pentru care este văzut ca o alegere exotică și atractivă. Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că mango nu este mai valoros din punct de vedere nutritiv decât multe fructe românești. Acesta are un conținut redus de fibre și proteine, dar este bogat în carbohidrați. Tocmai de aceea, decizia autorităților ridică semne de întrebare, în condițiile în care fructe locale precum perele, prunele, caisele sau corcodușele sunt mai accesibile și mai ieftine.

În același timp, programul „lapte și corn” traversează un regres major în acest an școlar. Constanța se numără printre județele care încă nu au finalizat licitațiile necesare pentru gustarea zilnică a elevilor. Producătorii din industria lactatelor și panificației spun că au aflat cu surprindere că aproximativ 1.700 de copii nu vor primi pachet alimentar clasic, ci mango. Diferența este cu atât mai vizibilă cu cât statul alocă doar 1 leu și 18 bani pentru porția de lapte și 76 de bani pentru corn.

