Elevii defavorizați din Constanța primesc mango în locul programului clasic cu lapte și corn. Reprezentanții susțin că alegerea le oferă copiilor acces la un aliment pe care multe familii nu și-l permit.

Mango introdus în Programul pentru Școli și reacțiile apărute după decizie

Decizia autorităților din de a introduce mango în Programul pentru Școli a stârnit deja reacții și controverse. Reprezentanții patronatului laptelui spun că alegerea unui fruct exotic este una neobișnuită pentru acest tip de program. Aceștia susțin că bugetul ar fi putut fi folosit mai eficient pentru produse provenite din producția internă. Cu toate acestea, peste 1.600 de elevi din 25 de școli și grădinițe ar urma să primească mango prin programul cofinanțat de UE. Fructele vor fi ambalate individual pentru fiecare copil.