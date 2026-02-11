B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Atac armat într-un liceu din Canada. Nouă persoane au fost ucise

Atac armat într-un liceu din Canada. Nouă persoane au fost ucise

Selen Osmanoglu
11 feb. 2026, 08:04
Atac armat într-un liceu din Canada. Nouă persoane au fost ucise
Sursa Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Șapte persoane împușcate în liceu
  2. Alte două victime, găsite într-o locuință
  3. „O zi incredibil de dificilă”

Nouă persoane au fost ucise marți în orașul Tumbler Ridge, din vestul Canadei, într-un atac armat care a vizat un liceu și o locuință din apropiere. Potrivit autorităților, șapte victime au fost împușcate la școală, iar alte două au fost găsite fără viață într-o reședință. Suspectul a fost, de asemenea, găsit mort.

Șapte persoane împușcate în liceu

Tragedia a avut loc în Tumbler Ridge, o localitate cu aproximativ 2.300 de locuitori, situată în provincia Columbia Britanică, la peste 1.000 de kilometri nord-est de Vancouver, scrie Agerpres.

Potrivit poliției, prima alertă primită la începutul după-amiezii indica prezența unui atacator activ la liceul din oraș. La sosire, forțele de ordine au descoperit, în urma unui control amănunțit al clădirii, șase persoane care fuseseră împușcate, pe lângă suspect.

A șaptea persoană rănită prin împușcare la școală a murit ulterior, în timp ce era transportată la spital.

Douăzeci și cinci de persoane au suferit răni care nu le pun viața în pericol, a mai anunțat poliția într-un comunicat.

Alte două victime, găsite într-o locuință

Ulterior, anchetatorii „au identificat a doua locație suspectă legată de incident, unde alte două victime au fost găsite moarte într-o reședință”, potrivit unui comunicat al autorităților.

„O persoană despre care se crede că este trăgătorul a fost, de asemenea, găsită moartă”, aparent din cauza unei răni autoprovocate, a transmis poliția.

Ministrul siguranței publice al provinciei a anunțat pe platforma X că alerta de urgență a fost anulată.

Poliția „a anulat alerta de urgență la Tumbler Ridge. Nu consideră că există suspecți în libertate sau vreo amenințare la adresa publicului”, a declarat oficialul.

„O zi incredibil de dificilă”

Autoritățile au subliniat că intervenția a fost una complexă și în desfășurare rapidă.

„Aceasta a fost o situație dinamică și în continuă evoluție, iar cooperarea rapidă a școlii, echipelor de intervenție și a locuitorilor a jucat un rol crucial în intervenția noastră”, a declarat Ken Floyd, un responsabil al poliției.

Acesta a refuzat să ofere detalii despre atacator.

„Aceasta a fost o zi incredibil de dificilă și epuizantă emoțional pentru comunitatea noastră”, a adăugat el.

Ancheta este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs atacul.

