Televiziunea Realitatea Plus, fără emisie timp de trei ore. Sancțiune drastică de la CNA. „Ce se întâmplă nu e jurnalism”

Sancţiune aspră pentru televiziunea Realitatea Plus, patronată de familia omului de afaceri Maricel Păcuraru. CNA a decis sancţionarea televiziunii de ştiri cu una dintre cele mai dure măsuri: suspendarea emisiei pentru 3 ore.

Pentru ce a fost sancționată Realitatea Plus

Este vorba de numeroase încălcări care au avut loc în luna noiembrie, timp de 10 zile, în perioada 1 – 21 noiembrie, înainte de începerea oficială a campaniei electorale pentru Primăria Capitalei.

Membrii CNA au avut în vedere numeroasele emisiuni în care Anca Alexandrescu mergea pe străzi pentru a se întâlni cu bucureştenii, dar au fost vizate şi emisiuni de dezbateri cu atacuri la Guvern sau Preşedinţie lipsite total de echilibru, după cum scriu jurnaliștii de la .

Spre exemplu, într-una dintre emisiuni se vorbea despre faptul că guvernul „vrea să depopuleze ţara”, în altă emisiune, preşedintele Nicuşor Dan era acuzat de imixtiuni în justiţie pentru că a salutat aducerea în ţară a lui Horaţiu Potra.

„Ceea ce se întmplă nu este jurnalism. Nu este politică editorială, este politică.”, a spus Mircea Toma, membru CNA. Toma a fost şi cel care a propus sancţionarea televiziunii pentru lipsa de imparţialitate din emisiunile postului .

Decizia a fost votată de majoritatea membrilor, cu excepţia a doi membri, Georgică Severin şi Lucian Dindirică, propuși în Consiliul Național al Audiovizualului de PSD.

„Consider că această sancţiune este complet exagerată, mai ales că este vorba de o situaţie legată de rezultatul unor alegeri care s-au încheiat acum două luni. Au fost abateri, am spus şi eu că din punct de vedere al legislaţiei au fost multe încălcări, dar ele puteau fi sancţionate în cu totul alt mod.

Din nefericire, această sancţiune nu are nici pe departe efectul pe care şi-l doresc unii, va avea efectul contrar. Şi în acelaşi timp va da o senzaţie, probabil greşită, dar inerentă, de răzbunare pentru un rezultat electoral.”, a afirmat Georgică Severin.

Amenzi pe bandă rulantă pentru Realitatea

Realitatea Plus nu e nicidecum la prima sancțiune pentru derapajele din emisiunile pe care le găzduiește. Doar pentru luna decembrie a acumulat sancțiuni în valoare totală de 105.000 de lei, plus o somație publică.

Iar pentru luna octombrie a primit alte două amenzi în valoare totală de 130.000 de lei.

De asemenea, a fost cel mai sancționat post de televiziune de către Consiliul Național al Audiovizualului în perioada 18 mai – 27 august, înregistrând amenzi totale în cuantum de 110.000 de lei.