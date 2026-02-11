B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Televiziunea Realitatea Plus, fără emisie timp de trei ore. Sancțiune drastică de la CNA. „Ce se întâmplă nu e jurnalism”

Televiziunea Realitatea Plus, fără emisie timp de trei ore. Sancțiune drastică de la CNA. „Ce se întâmplă nu e jurnalism”

Adrian A
11 feb. 2026, 16:10
Televiziunea Realitatea Plus, fără emisie timp de trei ore. Sancțiune drastică de la CNA. Ce se întâmplă nu e jurnalism
Cuprins
  1. Pentru ce a fost sancționată Realitatea Plus
  2. Amenzi pe bandă rulantă pentru Realitatea

Sancţiune aspră pentru televiziunea Realitatea Plus, patronată de familia omului de afaceri Maricel Păcuraru. CNA a decis sancţionarea televiziunii de ştiri cu una dintre cele mai dure măsuri: suspendarea emisiei pentru 3 ore.

Pentru ce a fost sancționată Realitatea Plus

Este vorba de numeroase încălcări care au avut loc în luna noiembrie, timp de 10 zile, în perioada 1 – 21 noiembrie, înainte de începerea oficială a campaniei electorale pentru Primăria Capitalei.

Membrii CNA au avut în vedere numeroasele emisiuni în care Anca Alexandrescu mergea pe străzi pentru a se întâlni cu bucureştenii, dar au fost vizate şi emisiuni de dezbateri cu atacuri la Guvern sau Preşedinţie lipsite total de echilibru, după cum scriu jurnaliștii de la paginademedia.ro.

Spre exemplu, într-una dintre emisiuni se vorbea despre faptul că guvernul „vrea să depopuleze ţara”, în altă emisiune, preşedintele Nicuşor Dan era acuzat de imixtiuni în justiţie pentru că a salutat aducerea în ţară a lui Horaţiu Potra.

„Ceea ce se întmplă nu este jurnalism. Nu este politică editorială, este politică.”, a spus Mircea Toma, membru CNA. Toma a fost şi cel care a propus sancţionarea televiziunii pentru lipsa de imparţialitate din emisiunile postului Realitatea Plus.

Decizia a fost votată de majoritatea membrilor, cu excepţia a doi membri, Georgică Severin şi Lucian Dindirică, propuși în Consiliul Național al Audiovizualului de PSD.

„Consider că această sancţiune este complet exagerată, mai ales că este vorba de o situaţie legată de rezultatul unor alegeri care s-au încheiat acum două luni. Au fost abateri, am spus şi eu că din punct de vedere al legislaţiei au fost multe încălcări, dar ele puteau fi sancţionate în cu totul alt mod.

Din nefericire, această sancţiune nu are nici pe departe efectul pe care şi-l doresc unii, va avea efectul contrar. Şi în acelaşi timp va da o senzaţie, probabil greşită, dar inerentă, de răzbunare pentru un rezultat electoral.”, a afirmat Georgică Severin.

Amenzi pe bandă rulantă pentru Realitatea

Realitatea Plus nu e nicidecum la prima sancțiune pentru derapajele din emisiunile pe care le găzduiește. Doar pentru luna decembrie a acumulat sancțiuni în valoare totală de 105.000 de lei, plus o somație publică.

Iar pentru luna octombrie a primit alte două amenzi în valoare totală de 130.000 de lei.

De asemenea, a fost cel mai sancționat post de televiziune de către Consiliul Național al Audiovizualului în perioada 18 mai – 27 august, înregistrând amenzi totale în cuantum de 110.000 de lei.

Tags:
Citește și...
Rezultatul autopsiei lui Sorin Iacob. Detalii despre moartea afaceristului din Vaslui și mesajele familiei
Eveniment
Rezultatul autopsiei lui Sorin Iacob. Detalii despre moartea afaceristului din Vaslui și mesajele familiei
Nu este un lux, dar fără el nu poți trăi. Produsul simplu care se vinde la prețuri uriașe
Eveniment
Nu este un lux, dar fără el nu poți trăi. Produsul simplu care se vinde la prețuri uriașe
Parlamentul României marchează patru ani de la războiul din Ucraina. Cum va fi marcată data de 24 februarie
Eveniment
Parlamentul României marchează patru ani de la războiul din Ucraina. Cum va fi marcată data de 24 februarie
Procesul „antrenorului de genii” a ajuns la final. Curtea de Apel i-a redus condamnarea lui Kristof Lajos
Eveniment
Procesul „antrenorului de genii” a ajuns la final. Curtea de Apel i-a redus condamnarea lui Kristof Lajos
Lovitură de1,7 milioane de euro pentru mafia italiană. Bolizi de lux scoși din România, descoperiți în Italia
Eveniment
Lovitură de1,7 milioane de euro pentru mafia italiană. Bolizi de lux scoși din România, descoperiți în Italia
Raluca Turcan vrea ca judecătorii CCR să plătească 231 de milioane de euro pentru că au amânat decizia pe pensiile speciale
Eveniment
Raluca Turcan vrea ca judecătorii CCR să plătească 231 de milioane de euro pentru că au amânat decizia pe pensiile speciale
Newsweek: Pensii crescute pe bandă rulantă în urma proceselor cu Casa de Pensii pentru anumiți pensionari. Ce au muncit
Eveniment
Newsweek: Pensii crescute pe bandă rulantă în urma proceselor cu Casa de Pensii pentru anumiți pensionari. Ce au muncit
Judecătorii CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș rămân în funcție. CAB a respins cererea de suspendare a acestora. Ce urmează în acest caz
Eveniment
Judecătorii CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș rămân în funcție. CAB a respins cererea de suspendare a acestora. Ce urmează în acest caz
Ministerul Educației a publicat programele pentru simularea examenele naţionale. Când vor fi organizate probele
Eveniment
Ministerul Educației a publicat programele pentru simularea examenele naţionale. Când vor fi organizate probele
Descoperire șocantă în Brăila. Un bărbat dispărut de luni de zile a fost găsit mort în propria casă, sub pat
Eveniment
Descoperire șocantă în Brăila. Un bărbat dispărut de luni de zile a fost găsit mort în propria casă, sub pat
Ultima oră
16:29 - Rezultatul autopsiei lui Sorin Iacob. Detalii despre moartea afaceristului din Vaslui și mesajele familiei
16:24 - Nu este un lux, dar fără el nu poți trăi. Produsul simplu care se vinde la prețuri uriașe
16:13 - România va pierde, cel mai probabil, 231 milioane de euro din PNRR, spune ministrul Pîslaru, după amânarea de la CCR. „E o zi neagră pentru toți cei care vor o justiție dreaptă și necoruptă”
16:05 - Parlamentul României marchează patru ani de la războiul din Ucraina. Cum va fi marcată data de 24 februarie
15:59 - Procesul „antrenorului de genii” a ajuns la final. Curtea de Apel i-a redus condamnarea lui Kristof Lajos
15:41 - Lovitură de1,7 milioane de euro pentru mafia italiană. Bolizi de lux scoși din România, descoperiți în Italia
15:30 - Raluca Turcan vrea ca judecătorii CCR să plătească 231 de milioane de euro pentru că au amânat decizia pe pensiile speciale
15:28 - Parlamentul European aprobă un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Ce rol își asumă Uniunea Europeană după retragerea Statelor Unite
15:20 - Newsweek: Pensii crescute pe bandă rulantă în urma proceselor cu Casa de Pensii pentru anumiți pensionari. Ce au muncit
14:57 - Judecătorii CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș rămân în funcție. CAB a respins cererea de suspendare a acestora. Ce urmează în acest caz