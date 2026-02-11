B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Procesul „antrenorului de genii” a ajuns la final. Curtea de Apel i-a redus condamnarea lui Kristof Lajos

Procesul „antrenorului de genii” a ajuns la final. Curtea de Apel i-a redus condamnarea lui Kristof Lajos

Adrian Teampău
11 feb. 2026, 15:59
Procesul „antrenorului de genii” a ajuns la final. Curtea de Apel i-a redus condamnarea lui Kristof Lajos
Kristof-Lajos susa foto: B1.ro
Cuprins
  1. Kristof Lajos și-a aflat sentința definitivă
  2. Acuzații de viol formulate de autorități

Kristof Lajos, cunoscut și ca „profesorul de genii” a fost codamnat de Curtea de Apel București la șapte ani și zece luni de închisoare pentru viol. El este acuzat că a avuzat de doi minori, frați gemeni.

Kristof Lajos și-a aflat sentința definitivă

Profesorul de genii s-a ales cu o sentință mai mică, după decizia pronunțată de Curtea de Apel București. Kristof Lajos va sta la închisoare șapte ani și zece luni, au hotărât judecătorii. Decizia este definitivă și va intra în vigoare imediat. Iniţial, bărbatul a fost condamnat, de Judecătoria Sectorului 4, la o pedeapsă de 13 ani şi 3 luni închisoare. De asemenea, judecătorii i-au impus și plata unor despăgubiri de 100.000 de euro către copiii agresaţi.

La judecarea apelului, Curtea de Apel i-a redus pedeapsa cu închisoare, dar și valoarea despăgubirilor pe care le are de plată. Astfel, s-a ajuns la 30.000 de euro (10.000 euro pentru un copil şi 20.000 de euro pentru fratele lui).

În luna iulie 2024, poliţişti de la Secţia 26 l-au prins în flagrant pe Lajos, în vârstă de 39 de ani, în timp ce întreţinea relaţii sexuale cu un minor de 14 ani. Anchetatorii au pătruns în locuința bărbatului, situată într-un bloc din Sectorul 4.

Acuzații de viol formulate de autorități

Ulterior, anchetatorii au descoperit că adolescentul a fost ademenit în locuință, cu scopul de a întreţine raporturi intime. În schimb, profesorul de genii l-a recompensat cu diferite sume de bani sau alte beneficii. Copilul a acceptat aceste recompense, mai ales că provenea, conform informațiilor din presă, dintr-o familie numeroasă cu părinți divorțați.

Investigațiile anchetatorilor aveau să mai dea la iveală că adolescentul cu care a fost prins Kristof Lajos nu era singura victimă a acestuia. Și fratele geamăn al copilului fusese ademenit și abuzat de profesorul de genii.

Lajos se autodescrie ca „mentor de top, dramaturg, scriitor, profesor”. În această calitate a înfiinţat o şcoală de mentorat pentru copiii dotaţi. Această unitate nu a primit, însă, acreditare din partea Ministerului Educației. De altfel, s-a descoperit că bărbatul nu are nici măcar studii superioare, fiind absolvent de opt clase.

