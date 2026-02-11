B1 Inregistrari!
Ciprian Ciucu nu-i slăbește deloc pe șefii STB. Vizită neanunțată la autobaza Floreasca. Ce nenorocire a găsit primarul general (FOTO/VIDEO)

Ciprian Ciucu nu-i slăbește deloc pe șefii STB. Vizită neanunțată la autobaza Floreasca. Ce nenorocire a găsit primarul general (FOTO/VIDEO)

Adrian A
11 feb. 2026, 16:47
Ciprian Ciucu nu-i slăbește deloc pe șefii STB. Vizită neanunțată la autobaza Floreasca. Ce nenorocire a găsit primarul general (FOTO/VIDEO)
Surs[ foto: Facebook / Ciprian Ciucu
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, este cu ochii pe șefii STB. De dimineață a făcut o vizită neanunțată la autobaza Floreasca. Iar ce a găsit acolo e greu de descris.

Ce a descoperit Ciucu la autobaza Floreasca

Ciprian Ciucu a spus, într-o transmisiune pe Facebook, că la autobaza STB Floreasca condițiile în care muncesc angajații sunt execrabile. Una dintre problemele pe care o întâmpină mecanicii este lipsa pieselor pentru reparații. Însă mizeria și haosul sunt greu de descris. Primarul general a postat și câteva poze care arată dezastrul.

„Aici la autobaza Floreasca lucrurile nu arată absolut deloc bine. Condițiile de muncă sunt execrabile. Am stat o oră aici, vă zic, și efectiv am înghețat. Nu știu cum stau oamenii ăștia și repară autobuzele care sunt vechi, care sunt stricate. Și am discutat cu ei, mi-au spus ce probleme au. Principalele probleme pe care le au mecanicii sunt de piese. Deci nu mai există piese, nu vin la timp și ce fac e să canibalizeze autobuze.

O altă problemă pe care o au este salarizarea. Un mecanic, deci un muncitor calificat, care repară autobuze STB are în mână între 4.000 și 5.000 de lei. Păi, mă scuzați, dar un muncitor necalificat de la salubrizare câștigă 6.000 de lei. Eu vorbesc despre Sectorul 6, unde știu. Deci 5.000-6.000 de lei, depinde. Oamenii nu mai vin să se angajeze, tinerii nu mai vin pentru că salarizarea este foarte proastă.”, a spus edilul Capitalei.

Primarul general promite că va lua autobazele la rând

„Dincolo de bază, am vorbit și cu personalul din birouri. Ce am putut să constat este că există un foarte prost management la nivel de autobază. Evident, nu pot să trag o concluzie după o singură vizită, pentru că aceasta este prima vizită inopinantă și neanunțată pe care o fac într-o autobază. O să mă duc și în depouri și o să le văd și pe altele. Înțeleg că sunt unele care arată la fel de prost sau mai prost precum este autobaza Floreasca.

Mi-au spus că sunt primul primar care a călcat vreodată prin autobaza Floreasca. Nu știu dacă o fi așa, nu știu dacă conducerea STB a trecut prin aceste autobaze.

Deci STB-ul a fost așa o vacă de muls, fără niciun fel de preocupare pentru banul public. Toată lumea s-a învățat că „Lasă, că face cumva primarul și banii or să vină de la Guvern.” Chiar dacă vin de la Guvern, banii nu mai ajung.”, a mai declarat Ciprian Ciucu.

„De asemenea, vă aduc aminte că am vrut ca să fac un audit, să văd și eu pe ce se duc banii și care este ordinea în care se prioritizează fondurile în STB, dar am fost refuzat de către Consiliul General, în special de către PSD, care a avut leadership pe acest refuz și acuzându-mă pe mine de fel și fel de prostii. Nu, nu este vorba de așa ceva.”, a mai transmis edilul Capitalei.

