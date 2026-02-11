B1 Inregistrari!
Destinații romantice în Europa, de Valentine's Day. Unde să petreceți o vacanță în doi (VIDEO)

Destinații romantice în Europa, de Valentine’s Day. Unde să petreceți o vacanță în doi (VIDEO)

Traian Avarvarei
11 feb. 2026, 16:57
Destinații romantice în Europa, de Valentine's Day. Unde să petreceți o vacanță în doi (VIDEO)
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Orașe romantice în Europa, în care să petreceți de Valentine’s Day
  2. Destinații de Valentine’s Day în afara Europei

Europa este plină de destinații romantice, perfecte pentru a sărbători Ziua Îndrăgostiților. Cel mai important aspect al unei escapade romantice este celebrarea iubirii pe care o împărtășiți și crearea unui mediu în care să vă reconectați. 

Orașe romantice în Europa, în care să petreceți de Valentine’s Day

Orașul Sintra din Portugalia poate fi o destinație pentru mâncarea sa delicioasă, arhitectura portugheză colorată, oamenii relaxați și străduțele superbe, pline de magazine cochete te vor cuceri. Acolo poți vizita cu perechea ta, printre altele, Palatul Pena, unul dintre cele mai colorate, sau Quinta da Regaleira, un conac superb înconjurat de grădini luxuriante.

Micul oraș medieval Bruges din Belgia este ideal dacă ești fan al ciocolatei. Aproape fiecare al doilea magazin este o ciocolaterie belgiană, recunoscută ca având cea mai bună ciocolată din lume. De asemenea, o plimbare cu barca pe canalele orașului îți pot arăta arhitectura lui impresionantă.

Bordeaux, Franța, impresionează prin peisajele superbe și unele dintre cele mai bune vinuri din lume, informează Știrile Pro TV. Locuri de vizitat mai sunt Place de la Bourse, un exemplu clasic de arhitectură franceză inclus pe lista patrimoniului UNESCO, sau Grand Théâtre de Bordeaux, unde puteți asista la spectacole de operă.

Destinații de Valentine’s Day în afara Europei

Costa Rica este un paradis tropical ce impresionează prin plajele spectaculoase, jungle și păduri de nori populate de o faună exotică impresionantă.

Vietnamul oferă un amestec vibrant de cultură diversă, peisaje spectaculoase și destinații exotice.

Iar Bali oferă o atmosferă romantică pe insulă, cu plaje aurii și palmieri legănați de vânt, dar și temple impresionante care reflectă cultura bogată.

