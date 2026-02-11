Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, s-a arătat extrem de dezamăgit după ce Curtea Constituțională (CCR) a amânat a cincea oară pronunțarea unei decizii privind reforma pensiilor speciale ale magistraților. Cel mai probabil, România va pierde cele 231 de milioane de euro din PNRR aferente acestui jalon, spune ministrul.

„România este singura țară din lume unde iei o pensie specială, salariu de judecător CCR și intri și în concediu paternal”, a mai afirmat Pîslaru, aluzie la judecătorul constituțional Gheorghe Stan, zis Geani.

CCR a amânat iar verdictul. Reacția lui Pîslaru

„A cincea amânare consecutivă la CCR. România, cel mai probabil, va pierde 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili, din cauza unui nou tertip al ICCJ.

În ciuda tuturor eforturilor Guvernului si prim-ministrului Ilie Bolojan, astăzi au câștigat ei, cei care au fugit de la ședințe de frică să nu își piardă privilegiile.

E o zi neagră pentru toți cei care vor o justiție dreaptă și necoruptă.

E o zi neagră pentru toți cei care își doresc o Românie modernă și europeană”, a transmis Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, într- pe Facebook.

Nou termen CCR pentru o decizie pe reforma pensiilor magistraților

Miercuri, 11 februarie, CCR pentru a cincea oară pronunțarea pe reforma privind pensiile magistraților. Noul termen e 18 februarie.

Judecătorul Gheorghe Stan s-a prezentat la ședință, deși a intrat în concediu paternal.

În paralel, zilele acestea, Curtea Supremă, condusă de , a solicitat ca judecătorii CCR să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pe acest subiect. Potrivit Instanței Supreme, legea ar trata „discriminatoriu” magistraţii în raport cu alţi beneficiari de pensii de serviciu.