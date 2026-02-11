Bani falși în valoare de aproximativ 1,2 miliarde de euro au fost opriți să intre în circulație de autoritățile din 18 țări. Operațiunea internațională, numită DECOY III, a fost coordonată de Europol și s-a desfășurat între iunie și noiembrie 2025. Acțiunea a vizat rețelele criminale care distribuiau bancnote și monede contrafăcute prin intermediul serviciilor poștale.

Ce rol a avut România în capturarea acestor bani falși

De asemenea, cantități impresionante de bancnote contrafăcute au fost găsite și pe teritoriul țării noastre. Polițiștii români au avut o contribuție majoră la succesul operațiunii. Polițiștii au reușit să intercepteze milioane de bancnote cu design modificat. De asemenea, autoritățile din România au destructurat un punct de depozitare a banilor trimiși din China.

„Numai autoritățile române au interceptat peste 4,8 milioane de bancnote euro cu design modificat și au demontat un depozit care deținea peste 223.000 de bancnote contrafăcute expediate din China.”, precizează Europol.

Proveniența banilor și bilanțul operațiunii DECOY III

Potrivit , bancnotele confiscate în cadrul acestei acțiuni au o legătură directă cu Asia în marea lor majoritate. Raportul oficial arată că China este principala sursă pentru monedele și bancnotele care ajung în Europa prin colete poștale. În total, au fost depistate peste 7 milioane de articole contrafăcute, printre care euro, dolari americani și lire sterline.

„Peste 90 % din moneda falsă confiscată avea legătură cu transporturi provenite din , ceea ce evidențiază o sursă importantă de bani falși care intră în Europa.”, mai precizează Europol.

Pe parcursul celor șase luni de investigații, au fost confiscate 379 de colete și au fost deschise 70 de noi anchete. La această operațiune au participat țări precum Austria, Spania, Portugalia, România și Statele Unite. Autoritățile colaborează acum cu Banca Centrală Europeană pentru a opri falsificarea banilor chiar de la sursă.