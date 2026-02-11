Procurorii DIICOT au dat o lovitură hoților de mașini, în cadrul unei realizate în colaborare cu carabinierii italieni, din Bergamo. Astfel într-o investigație comună, a fost descoperit un garaj în care erau ținute

Lovitură dată de procurorii DIICOT

Procurori români și au descoperit, într-un garaj situat într-o localitate rurală din Italia, 20 de autoturisme de lux. Potrivit informațiilor furnizate de procurorii DIICOT valoarea vehiculelor descoperite este de aproximativ 1,7 milioane de euro. Mașinile au fost achiziţionate cu acte false din România de o grupare care avea legături cu .

„La data de 5 februarie 2026, în continuarea cercetărilor efectuate într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, cu sprijinul autorităţilor italiene, au descoperit, într-un garaj situat într-o localitate rurală din Italia, 20 de autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 1,7 milioane euro, achiziţionate de o grupare infracţională în sistem leasing”, se arată într-un comunicat al procurorilor.

Potrivit sursei citate, vehiculele au fost achiziționate de o grupare infracțională în sistem de leasing. Ulterior mafioții ascundeau mașinile fără să le mai plătească, provocând prejudicii companiilor.

„Actele de urmărire penală au fost realizate împreună cu poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, autovehiculele urmând să fie restituite persoanelor juridice vătămate. Acţiunea a beneficiat de sprijinul Biroului Ataşatului de Afaceri Interne de pe lângă Ambasada României în Republica Italiană şi al Serviciului pentru Cooperare Internaţională de Poliţie – Italia, Comandamentul Provincial Carabinieri Bergamo”, a anunţat DIICOT.

Mașini de lux traficate în Italia

descoperite în Italia au fost achiziționate în România cu acte false prin sistemul de leasing. În spatele acestor operațiunu se află o grupare, susțin procurorii DIICOT condusă de un ieșean, Petrea Alfred.

Acesta este un afacerist care se află într-o relație apropiată cu mai mulți menhri ai grupării mafiote italiene Ndrangheta.

Din cele 20 de maşini de lux, şapte sunt marca Porsche, iar restul sunt BMW, Audi, Skoda şi Hyundai.