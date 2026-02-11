Parlamentul României va marca, la finalul lunii februarie, împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina printr-o serie de gesturi simbolice. Deciziile au fost adoptate la nivelul Camerei Deputaților și vizează atât activitatea din plen, cât și imaginea publică a instituției.

Ce a decis conducerea Camerei Deputaților pentru zilele de 23 și 24 februarie

Biroul permanent al a stabilit ca, în ședința de plen din 23 februarie, deputații să păstreze un moment de reculegere. Gestul este dedicat comemorării cetățenilor ucraineni care și-au pierdut viața în urma conflictului declanșat de invazia rusă.

Pentru ziua de 24 februarie, conducerea forului legislativ a aprobat în culorile drapelului Ucrainei. Tot în aceeași zi, steagul statului vecin va fi arborat în fața sediului Parlamentului României, ca semn de solidaritate oficială.

Cum a fost formulată solicitarea transmisă de Ambasada Ucrainei

Măsurile adoptate de Camera Deputaților au venit după o cerere oficială transmisă de Ambasada Ucrainei în România. Documentul a fost adresat Biroului permanent și a vizat marcarea simbolică a datei de 24 februarie 2026, relatează observatornews.ro.

„Pe 24 februarie 2026 se împlinesc 4 ani de la începutul invaziei ruseşti pe scară largă a Ucrainei. În această perioadă poporul ucrainean a demonstrat un eroism şi o rezistenţă excepţională în confruntarea cu agresorul brutal. În acest sens, precum şi ca o manifestare de solidaritate fermă cu poporul ucrainean, partea ucraineană se adresează către partea română cu propunerea de a se alătura altor state din lume prin comemorarea cetăţenilor Ucrainei omorâţi în război printr-un minut naţional de reculegere la cea mai apropiată şedinţă a Parlamentului de data menţionată, precum şi arborarea drapelului ucrainean în fata Parlamentului României în data de 24 februarie şi prin iluminarea acestei clădiri în culorile drapelului ucrainean. Solidaritatea României cu Ucraina are o mare importanţă în depăşirea agresiunii armate a Federaţiei Ruse, restaurarea respectării principiilor fundamentale a dreptului internaţional şi dezvoltarea unei Europe paşnice, reziliente şi prospere”, se arată în memorandumul Ambasadei Ucrainei adresat Biroului permanent.

Ce semnificație politică au aceste gesturi instituționale

Prin aceste acțiuni, Parlamentul României transmite un mesaj public de susținere față de , într-un context geopolitic marcat de tensiuni prelungite. Gesturile simbolice au o încărcătură diplomatică, fiind aliniate cu inițiative similare adoptate și de alte state europene.

Momentul de reculegere și iluminarea clădirii Parlamentului reflectă o poziționare instituțională clară, care depășește dimensiunea formală. Ele indică asumarea unui mesaj comun, într-un cadru legislativ, privind respectarea dreptului internațional și solidaritatea regională.