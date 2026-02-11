B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Parlamentul României marchează patru ani de la războiul din Ucraina. Cum va fi marcată data de 24 februarie

Parlamentul României marchează patru ani de la războiul din Ucraina. Cum va fi marcată data de 24 februarie

Iulia Petcu
11 feb. 2026, 16:05
Parlamentul României marchează patru ani de la războiul din Ucraina. Cum va fi marcată data de 24 februarie
Sursa foto: Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor / Facebook
Cuprins
  1. Ce a decis conducerea Camerei Deputaților pentru zilele de 23 și 24 februarie
  2. Cum a fost formulată solicitarea transmisă de Ambasada Ucrainei
  3. Ce semnificație politică au aceste gesturi instituționale

Parlamentul României va marca, la finalul lunii februarie, împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina printr-o serie de gesturi simbolice. Deciziile au fost adoptate la nivelul Camerei Deputaților și vizează atât activitatea din plen, cât și imaginea publică a instituției.

Ce a decis conducerea Camerei Deputaților pentru zilele de 23 și 24 februarie

Biroul permanent al Camerei Deputaților a stabilit ca, în ședința de plen din 23 februarie, deputații să păstreze un moment de reculegere. Gestul este dedicat comemorării cetățenilor ucraineni care și-au pierdut viața în urma conflictului declanșat de invazia rusă.

Pentru ziua de 24 februarie, conducerea forului legislativ a aprobat iluminarea Palatului Parlamentului în culorile drapelului Ucrainei. Tot în aceeași zi, steagul statului vecin va fi arborat în fața sediului Parlamentului României, ca semn de solidaritate oficială.

Cum a fost formulată solicitarea transmisă de Ambasada Ucrainei

Măsurile adoptate de Camera Deputaților au venit după o cerere oficială transmisă de Ambasada Ucrainei în România. Documentul a fost adresat Biroului permanent și a vizat marcarea simbolică a datei de 24 februarie 2026, relatează observatornews.ro.

„Pe 24 februarie 2026 se împlinesc 4 ani de la începutul invaziei ruseşti pe scară largă a Ucrainei. În această perioadă poporul ucrainean a demonstrat un eroism şi o rezistenţă excepţională în confruntarea cu agresorul brutal. În acest sens, precum şi ca o manifestare de solidaritate fermă cu poporul ucrainean, partea ucraineană se adresează către partea română cu propunerea de a se alătura altor state din lume prin comemorarea cetăţenilor Ucrainei omorâţi în război printr-un minut naţional de reculegere la cea mai apropiată şedinţă a Parlamentului de data menţionată, precum şi arborarea drapelului ucrainean în fata Parlamentului României în data de 24 februarie şi prin iluminarea acestei clădiri în culorile drapelului ucrainean. Solidaritatea României cu Ucraina are o mare importanţă în depăşirea agresiunii armate a Federaţiei Ruse, restaurarea respectării principiilor fundamentale a dreptului internaţional şi dezvoltarea unei Europe paşnice, reziliente şi prospere”, se arată în memorandumul Ambasadei Ucrainei adresat Biroului permanent.

Ce semnificație politică au aceste gesturi instituționale

Prin aceste acțiuni, Parlamentul României transmite un mesaj public de susținere față de Ucraina, într-un context geopolitic marcat de tensiuni prelungite. Gesturile simbolice au o încărcătură diplomatică, fiind aliniate cu inițiative similare adoptate și de alte state europene.

Momentul de reculegere și iluminarea clădirii Parlamentului reflectă o poziționare instituțională clară, care depășește dimensiunea formală. Ele indică asumarea unui mesaj comun, într-un cadru legislativ, privind respectarea dreptului internațional și solidaritatea regională.

Tags:
Citește și...
Televiziunea Realitatea Plus, fără emisie timp de trei ore. Sancțiune drastică de la CNA. „Ce se întâmplă nu e jurnalism”
Eveniment
Televiziunea Realitatea Plus, fără emisie timp de trei ore. Sancțiune drastică de la CNA. „Ce se întâmplă nu e jurnalism”
Procesul „antrenorului de genii” a ajuns la final. Curtea de Apel i-a redus condamnarea lui Kristof Lajos
Eveniment
Procesul „antrenorului de genii” a ajuns la final. Curtea de Apel i-a redus condamnarea lui Kristof Lajos
Lovitură de1,7 milioane de euro pentru mafia italiană. Bolizi de lux scoși din România, descoperiți în Italia
Eveniment
Lovitură de1,7 milioane de euro pentru mafia italiană. Bolizi de lux scoși din România, descoperiți în Italia
Raluca Turcan vrea ca judecătorii CCR să plătească 231 de milioane de euro pentru că au amânat decizia pe pensiile speciale
Eveniment
Raluca Turcan vrea ca judecătorii CCR să plătească 231 de milioane de euro pentru că au amânat decizia pe pensiile speciale
Newsweek: Pensii crescute pe bandă rulantă în urma proceselor cu Casa de Pensii pentru anumiți pensionari. Ce au muncit
Eveniment
Newsweek: Pensii crescute pe bandă rulantă în urma proceselor cu Casa de Pensii pentru anumiți pensionari. Ce au muncit
Judecătorii CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș rămân în funcție. CAB a respins cererea de suspendare a acestora. Ce urmează în acest caz
Eveniment
Judecătorii CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș rămân în funcție. CAB a respins cererea de suspendare a acestora. Ce urmează în acest caz
Ministerul Educației a publicat programele pentru simularea examenele naţionale. Când vor fi organizate probele
Eveniment
Ministerul Educației a publicat programele pentru simularea examenele naţionale. Când vor fi organizate probele
Descoperire șocantă în Brăila. Un bărbat dispărut de luni de zile a fost găsit mort în propria casă, sub pat
Eveniment
Descoperire șocantă în Brăila. Un bărbat dispărut de luni de zile a fost găsit mort în propria casă, sub pat
Lovitură pentru bugetari: Au intrat în vigoare primele tăieri de salarii. Câți bani au pierdut după deciziile Guvernului
Eveniment
Lovitură pentru bugetari: Au intrat în vigoare primele tăieri de salarii. Câți bani au pierdut după deciziile Guvernului
Invazie de șacali în sudul țării. Turmele, atacate noapte de noapte
Eveniment
Invazie de șacali în sudul țării. Turmele, atacate noapte de noapte
Ultima oră
16:13 - România va pierde, cel mai probabil, 231 milioane de euro din PNRR, spune ministrul Pîslaru, după amânarea de la CCR. „E o zi neagră pentru toți cei care vor o justiție dreaptă și necoruptă”
16:10 - Televiziunea Realitatea Plus, fără emisie timp de trei ore. Sancțiune drastică de la CNA. „Ce se întâmplă nu e jurnalism”
15:59 - Procesul „antrenorului de genii” a ajuns la final. Curtea de Apel i-a redus condamnarea lui Kristof Lajos
15:41 - Lovitură de1,7 milioane de euro pentru mafia italiană. Bolizi de lux scoși din România, descoperiți în Italia
15:30 - Raluca Turcan vrea ca judecătorii CCR să plătească 231 de milioane de euro pentru că au amânat decizia pe pensiile speciale
15:28 - Parlamentul European aprobă un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Ce rol își asumă Uniunea Europeană după retragerea Statelor Unite
15:20 - Newsweek: Pensii crescute pe bandă rulantă în urma proceselor cu Casa de Pensii pentru anumiți pensionari. Ce au muncit
14:57 - Judecătorii CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș rămân în funcție. CAB a respins cererea de suspendare a acestora. Ce urmează în acest caz
14:56 - Ministerul Educației a publicat programele pentru simularea examenele naţionale. Când vor fi organizate probele
14:51 - Fermierii spanioli blochează Madridul în semn de protest. Ce nemulțumiri au față de politicile agricole europene (VIDEO)