Raluca Turcan vrea ca judecătorii CCR să plătească 231 de milioane de euro pentru că au amânat decizia pe pensiile speciale

Adrian A
11 feb. 2026, 15:30
Sursă foto: Facebook/Raluca Turcan
Cuprins
  1. Cum ar putea fi puși la plată judecătorii CCR
  2. Turcan a găsit și un articol în constituție

Deputata PNL Raluca Turcan vrea că judecătorii CCR să dea banii din jalonul PNNR ratat după ce au tot amânat decizia pe reforma pensiilor speciale. Adică cele 231 de milioane de euro.

Cum ar putea fi puși la plată judecătorii CCR

Raluca Turcan ar vrea să modifice un proiect legislativ depus anterior care vizează sancționarea absențelor nemotivate ale judecătorilor CCR de la ședințe. Liberala a anunțat că noul amendament vizează introducerea răspunderii individuală și financiară pentru judecătorii CCR care, prin deciziile lor, aduc prejudicii statului român.

„Reamintesc că am depus un proiect de lege care obligă explicit judecătorii CCR să participe la ședințele plenului, prevede sancționarea cu 10% din indemnizația brută pentru fiecare absență nemotivată și introduce posibilitatea revocării de către autoritatea care i-a numit dacă absentează nemotivat de cel puțin trei ori consecutiv sau nu își pot exercita funcția mai mult de 90 de zile.

Intenționez să amendez acest proiect de lege în Parlament, astfel încât judecătorii CCR să răspundă individual, financiar, pentru prejudiciul creat statului român!”, se arată în mesajul publicat, pe Facebook, de Raluca Turcan.

Turcan a găsit și un articol în constituție

În ajutorul ei, Raluca Turcan a invocat articolul 52, alineatul 3, din Constituția României.

„Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condițiile legii și nu înlătură răspunderea magistraților care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență.

România riscă să piardă bani europeni – nu puțini, ci 231 milioane de euro – și credibilitate externă din cauza unor tergiversări care nu au nicio legătură cu fondul juridic al problemelor. Când deciziile sunt amânate la nesfârșit, acum costul îl plătesc românii. Nu judecătorii CCR. E important să schimbăm această situație!
Funcția publică nu este un privilegiu fără răspundere. Iar românii nu trebuie să plătească prețul unor jocuri instituționale, în interes politic, care țin țara pe loc!”, scrie deputata liberală.
