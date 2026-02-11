Sorin Iacob, afaceristul din Vaslui care și-a pierdut viața în accidentul din Iași, a murit din cauza unor leziuni interne extrem de grave. Rezultatele oficiale ale autopsiei au stabilit că decesul a fost instantaneu. Impactul frontal a fost atât de violent încât intervenția echipajelor de salvare nu a mai putut schimba situația în cazul șoferului.

Ce au stabilit medicii legiști

Potrivit , Sorin Iacob a suferit o ruptură completă a trunchiului cerebral și leziuni cardiace severe în urma impactului. Aceste traumatisme au fost incompatibile cu viața și au dus la decesul imediat al bărbatului. Concluziile medico-legale confirmă forța coliziunii și explică de ce salvarea afaceristului a fost imposibilă. Toate leziunile identificate au fost provocate de impactul frontal extrem de violent dintre cele două autoturisme.

Detalii noi despre accidentul rutier din județul Iași

Afaceristul se deplasa dinspre Vaslui spre pe drumul național DN24. În afara localității Ciortești, acesta a pierdut controlul volanului într-o curbă și a lovit frontal un alt autoturism condus de un alt om de afaceri. În mașina afaceristului se afla și soția sa, Diana, însărcinată în ultimele săptămâni.

După impact, femeia a intrat în stop cardio-respirator și a fost dusă de urgență la spital. Medicii au efectuat o cezariană în încercarea de a salva copilul, însă fetița nu a supraviețuit. La scurt timp a murit și mama, în ciuda eforturilor medicale. Șoferul celeilalte mașini implicate a scăpat cu răni ușoare, iar testul său pentru alcool a fost negativ.

Mesajele sfâșietoare transmise de familia lui Sorin Iacob

Familia este devastată, mai ales că sora afaceristului și-a pierdut mama cu doar câteva luni înainte. Aceasta și-a exprimat suferința prin mesaje postate pe rețelele de socializare.

„Doamne de ce… de ce… de ce mi-ai luat sufletul din mine? Cum să pot duce eu asemenea tragedie, singura, fără mama? Cum să îmi îngrop fratele, cumnata și nepoțica odată? Doamne, nu mai pot! Ilinca, draga mea nepoțică, nu am mai reușit să ne cunoaștem. Mi-am dorit din tot sufletul să vii pe pământ. Ai rămas lângă părinții tăi, care s-au iubit enorm aici și dincolo de moarte! Te voi păstra în suflet așa micuță cum ești! Ați îngenuncheat o lume întreagă, nu mai pot. Înnebunesc fără voi.”, a scris sora bărbatului.