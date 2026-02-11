B1 Inregistrari!
Nu este un lux, dar fără el nu poți trăi. Produsul simplu care se vinde la prețuri uriașe

Ana Beatrice
11 feb. 2026, 16:24
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum a ajuns apa un produs cu marjă de lux
  2. Cât poate costa, de fapt, o sticlă de apă premium

Poate părea surprinzător, dar este un fapt cât se poate de real. Un produs care costă foarte puțin să fie obținut a ajuns să fie vândut la prețuri mult peste valoarea sa reală.

Nu este ceva rar și nici sofisticat. Este un lucru simplu, prezent în fiecare zi în viața noastră. Îl cumpărăm aproape mecanic, îl luăm din raft fără să ne gândim prea mult. Îl consumăm zilnic, îl punem în geantă, pe birou, în mașină. A devenit atât de obișnuit încât nici nu ne mai întrebăm cât valorează cu adevărat. Vorbim despre apa îmbuteliată.

Cum a ajuns apa un produs cu marjă de lux

La bază, vorbim despre o resursă naturală accesibilă și, în multe zone, ușor de exploatat. Drumul ei până la raft schimbă însă complet ecuația. Analizele economice arată că, în funcție de brand și de strategia de poziționare, adaosul comercial poate varia între 1.000% și 10.000%. Asta înseamnă că procesul propriu-zis, respectiv captarea, filtrarea și îmbutelierea, costă infim comparativ cu suma plătită de client.

Nu conținutul face diferența majoră de preț, ci tot ce îl înconjoară. Sticla, distribuția, campaniile de promovare și imaginea atent construită cântăresc mai mult decât apa în sine. Povestea unui izvor „neatins”, designul minimalist sau eticheta sofisticată transformă un produs banal într-unul perceput ca premium. În orașe, oamenii cumpără din comoditate sau din lipsă de încredere în apa de la robinet.

În restaurante și aeroporturi, prețurile cresc agresiv, fără ca produsul să fie diferit. Industria a dus strategia și mai departe, lansând branduri de apă promovate ca provenind din surse rare sau spectaculoase. În realitate, nu apa este cea care se vinde, ci experiența și statutul asociat ei.

Cât poate costa, de fapt, o sticlă de apă premium

În zona produselor premium, o simplă sticlă de apă poate ajunge la prețuri care depășesc orice așteptare. Voss, celebră pentru designul său minimalist, se vinde adesea cu câteva zeci de lei pentru 0,75 litri. Svalbarði propune apă obținută din iceberguri topite, iar o singură sticlă poate depăși 100 de euro.

La extremă se află Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani, considerată una dintre cele mai scumpe ape din lume. O sticlă decorată cu aur poate ajunge să coste mii de euro.

În realitate, costul apei este aproape nesemnificativ. Ceea ce cumpără clientul este ambalajul sofisticat, ideea de raritate și imaginea exclusivistă. Apa rămâne un element vital, indispensabil existenței. Tocmai această nevoie permanentă o transformă într-un produs extrem de profitabil. Deși pare banală, diferența dintre costul de producție și prețul final o plasează în topul produselor cu cele mai mari adaosuri comerciale la nivel global.

