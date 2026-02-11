România riscă să piardă aproximativ 231 de milioane de euro. Situația a apărut după ce Curtea Constituțională a decis, pentru a cincea oară, să amâne proiectul privind reforma pensiilor magistraților. Declarația a fost făcută miercuri, 11 februarie, de președintele Senatului, Mircea Abrudean.
Ce a anunțat președintele Senatului după amânarea deciziei pe pensiile speciale la CCR
Președintele Senatului a anunțat pe pagina sa de Facebook că România ar putea pierde 231 de milioane de euro. Declarația sa vine în contextul în care Curtea Constituțională a amânat pentru a cincea oară reforma pensiilor magistraților.
„231 de milioane de euro! Asta este suma pe care România e probabil să o piardă odată cu decizia Curții Constituționale de astăzi de a amâna pentru a 5 a oară reforma pensiilor magistraților. Într-o Românie dezbinată, grea încercată, unde o mână de oameni se chinuie să aplice reforme sănătoase, cerute de români, de Europa, de partenerii noștri, asumate prin PNRR, o altă mână de oameni îngenunchează orice efort. Nu cred că mai e nevoie să adăugăm ceva la asta. Doar că e o situație tristă, iar România are de suferit.”, se arată în mesajul postat de Mircea Abrudean.
De ce a amânat din nou Curtea Constituțională decizia privind pensiile magistraților
Curtea Constituțională a României a stabilit un nou termen, 18 februarie, pentru a se pronunța asupra solicitării depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție. Demersul vizează proiectul Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților.
Surse din cadrul CCR au explicat că amânarea a fost decisă pentru a analiza solicitarea Instanței supreme de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară, notează Agerpres.
Înalta Curte susține că măsurile propuse ar putea crea un tratament discriminatoriu pentru magistrați. Acestea i-ar plasa într-o poziție diferită față de alte categorii de beneficiari ai pensiilor de serviciu.