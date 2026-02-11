România riscă să piardă aproximativ . Situația a apărut după ce Curtea Constituțională a decis, pentru a cincea oară, să amâne proiectul privind reforma pensiilor magistraților. Declarația a fost făcută miercuri, 11 februarie, de președintele Senatului, Mircea Abrudean.

Ce a anunțat președintele Senatului după amânarea deciziei pe pensiile speciale la CCR

Președintele Senatului a anunțat pe că România ar putea pierde 231 de milioane de euro. Declarația sa vine în contextul în care Curtea Constituțională a amânat pentru a cincea oară reforma pensiilor magistraților.