Atac rusesc lângă granița României: Portul Ismail a fost lovit cu drone. Ce măsuri au luat autoritățile române după atacul Rusiei

Ana Maria
19 mai 2026, 09:47
sursa foto: Facebook/ Forțele Aeriene Române
Cuprins
  1. Ce măsuri au luat autoritățile române după atacul Rusiei
  2. Au intrat dronele rusești în spațiul aerian al României?
  3. Atac rusesc lângă granița României. De ce este portul Ismail o țintă frecventă

Atac rusesc lângă granița României. A fost alertă în noaptea de luni spre marți la granița României, după ce forțele ruse au lansat un nou atac cu drone asupra unor obiective aflate în apropierea frontierei fluviale cu țara noastră. Portul Ismail, din Ucraina, a fost ținta bombardamentului, iar autoritățile române au activat măsuri de securitate.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că două aeronave F-16 aflate în serviciul de Poliție Aeriană au fost ridicate de la sol, de la Baza 86 Aeriană Fetești, în contextul atacului.

Ce măsuri au luat autoritățile române după atacul Rusiei

Potrivit informațiilor transmise de MApN, atacul a avut loc în cursul dimineții de marți, când armata rusă a lansat drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea județului Tulcea.

„Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat, în jurul orei 1:45, de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 2:05, mesaj RO-Alert.”

Locuitorii din zonele vizate au fost avertizați prin sistemul RO-Alert, iar, preventiv, un mesaj de alertă a fost transmis și în județul Galați.

Autoritățile au precizat că nu au fost înregistrate apeluri la dispecerat în urma mesajului transmis populației, potrivit Antena3.ro.

Au intrat dronele rusești în spațiul aerian al României?

Conform Ministerului Apărării, sistemele radar au urmărit în permanență evoluția situației din apropierea graniței.

„Radarele de la sol au urmărit un grup de drone care au lovit portul Ismail, din Ucraina. Nu au fost depistate semnale radar în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 2:57”, a transmis MApN.

Instituția a precizat că România a informat în timp real structurile aliate despre situația generată de atacul rusesc și menține contactul permanent cu partenerii NATO.

Atac rusesc lângă granița României. De ce este portul Ismail o țintă frecventă

Portul Ismail, aflat pe Dunăre, în apropierea frontierei cu România, a fost vizat în repetate rânduri de atacurile rusești de la începutul războiului din Ucraina. Zona este considerată strategică, întrucât reprezintă un punct-cheie pentru transportul de mărfuri și exporturile ucrainene, inclusiv cereale.

Noile atacuri sporesc tensiunea în regiune, în contextul în care astfel de incidente au mai dus, în trecut, la activarea măsurilor de alertă pe teritoriul României.

