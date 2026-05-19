Sorin Grindeanu, detalii despre o posibilă majoritate cu AUR. Ce ar fi răspuns Nicușor Dan

Ana Maria
19 mai 2026, 10:08
Președintele Nicușor Dan și liderul PSD, Sorin Grindeanu. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. La ce majoritate face referire liderul PSD, Sorin Grindeanu
  2. Ce spune liderul PSD, Sorin Grindeanu, despre un guvern cu AUR
  3. Ce mesaj a transmis Nicușor Dan după consultările de la Cotroceni
  4. Ce poziții au anunțat partidele

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seară că partidul său are capacitatea de a strânge o majoritate parlamentară pentru formarea unui nou Guvern, însă a admis că o astfel de formulă nu s-ar încadra în condițiile stabilite de președintele Nicușor Dan.

La ce majoritate face referire liderul PSD, Sorin Grindeanu

Șeful PSD a invocat direct votul din Parlament prin care Executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis, sugerând că acea formulă ar putea demonstra existența unei majorități.

Noi i-am spus că într-un final putem să strângem o majoritate în Parlament, că putem avea un guvern, dovadă că am strâns 281 de voturi ca să îl schimbăm pe Ilie Bolojan, necesarul fiind de 233, doar că această majoritate nu se înscrie în criteriile cerute de domnia sa”, a declarat liderul PSD, la România TV, potrivit G4Media.

Afirmația face trimitere la majoritatea formată în jurul moțiunii de cenzură, unde PSD a votat alături de AUR și alte formațiuni parlamentare.

Președintele Nicușor Dan a transmis, însă, clar că nu va desemna un premier susținut de AUR, insistând asupra unei formule de guvernare prooccidentale.

Ce spune liderul PSD, Sorin Grindeanu, despre un guvern cu AUR

Deși a invocat majoritatea care a dus la căderea Guvernului Bolojan, Sorin Grindeanu a ținut să precizeze că PSD nu ia în calcul un astfel de parteneriat pentru guvernare.

„S-a dovedit că putem strânge un număr care trece de 233, dar totodată eu v-am spus, şi nu vreau să las loc de interpretări, v-am spus la începutul acestui interviu că nu facem majorităţi de acest tip. De asemenea, am văzut ceea ce a spus AUR, că nu votează un guvern din care nu face parte. Atunci se îngustează foarte mult opţiunile”, a mai spus liderul social-democrat.

Declarația vine într-un moment în care negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare par blocate, iar scenariile politice se reduc semnificativ.

Ce mesaj a transmis Nicușor Dan după consultările de la Cotroceni

După întâlnirile de luni cu partidele parlamentare, președintele a anunțat că discuțiile vor continua până la conturarea unei majorități stabile.

Nicușor Dan a insistat că România are nevoie de o formulă coerentă și de un guvern susținut de partide care împărtășesc o direcție clar prooccidentală.

Apelul meu public este acelaşi pe care l-am subliniat şi în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esenţial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate şi să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente şi propuneri viabile”, a precizat preşedintele.

Ce poziții au anunțat partidele

Consultările de la Cotroceni au arătat diferențe majore între partidele parlamentare. PSD a exclus susținerea unui nou cabinet condus de Ilie Bolojan. AUR a transmis că este pregătit să intre la guvernare, dar a readus în discuție și varianta alegerilor anticipate.

PNL a anunțat că nu mai dorește o alianță cu PSD, în timp ce USR a avertizat că va merge în opoziție dacă social-democrații reușesc să formeze o nouă majoritate.

UDMR consideră că cea mai realistă variantă ar fi refacerea fostei coaliții de guvernare.

Ultima oră
10:17 - Incendiu puternic într-un bloc din Arad. Zeci de locatari au fugit din calea flăcărilor după ce un apartament a luat foc
09:52 - Scafandrii încep operațiunile pentru epava Astana, remorcherul scufundat în martie, în zona portuară Midia
09:51 - Sfântul Patrichie, sărbătorit pe 19 mai în calendarul ortodox. Află cine a fost Episcopul Prusei
09:48 - Atac armat în Spania. Două persoane au fost împușcate mortal. Alți doi copii au fost răniți grav
09:47 - Atac rusesc lângă granița României: Portul Ismail a fost lovit cu drone. Ce măsuri au luat autoritățile române după atacul Rusiei
09:29 - Tehnologia retro revine în trend. De ce aleg tinerii căștile cu fir, vinilurile și aparatele foto instant: „Sunt mult mai practice”
09:22 - (VIDEO) Succes răsunător pentru Cristian Mungiu la Cannes: A fost aplaudat 10 minute pentru producția sa, alături de Sebastian Stan
09:15 - Neymar a prins ultimul tren. Golgheterul brazilian a fost convocat pentru Cupa Mondială
08:58 - Întâlnire în secret și o decizie controversată în Justiție. Magistrații continuă să primească diurnă de 2% pe zi, deși legea prevede altceva
08:52 - Alertă la granița NATO. Rusia şi Belarus organizează exerciţii militare cu arme nucleare