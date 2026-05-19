Neymar și-a văzut visul cu ochii, fiind selecționat în lotul național al care va participa la din SUA, Canada și Mexic. Selecționerul Carlo Ancelotti a decis să-i mai dea o șansă fotbalistului.

Selecționerul Carlo Ancelotti a anunțat lotul care va face deplasarea la Cupa Mondială. Între fotbaliștii convocați se numără și Neymar, . După o absență de peste doi ani, de pe terenul de fotbal, starul brazilian a mai primit o șansă care l-ar putea ajuta să-și relanseze cariera. Pentru jucătorul în vârstă de 34 de ani, acest turneu final ar putea fi ultima competiție majoră la care participă.

Fostul atacant al Barcelonei şi al PSG, afectat de mai multe accidentări a susținut o cursă contracronometru ca să revină în naționala Braziliei. El nu a mai jucat pentru Selecao încă din octombrie 2023.

În cele din urmă, selecționerul Carlo Ancelotti a hotărât să-l coopteze pe fotbalist în lotul pentru Cupa Mondială. A făcut acest anunț în timpul unei conferințe de presă pe care a susținut-o la Rio de Janeiro. Golgheterul brazilian, care are 79 de goluri, cu două mai multe decât Pelé, în 128 de apariţii va juca pentru a patra oară la o Cupă Mondială.

De altfel, în ciuda unui debut afectat de accidentări şi de o operaţie la genunchi, în decembrie, fotbalistul şi-a recăpătat treptat forma la Santos. El a jucat pentru echipa de club în 10 din ultimele 13 meciuri.

Lotul Braziliei pentru Cupa Mondială

Luni, 18 mai, selecționerul Carlo Ancelotti a anunțat lotul final care va face deplasarea la Cupa Mondială. Până atunci, cu Neymar printre jucători, naționala Braziliei va disputa două meciuri amicale, împotriva Panama pe 31 mai şi împotriva Egiptului pe 7 iunie. Selecao va debuta la turneul final, la New York, pe stadionul MetLife, împotriva Marocului pe 14 iunie.

Lotul convocat de selecționerul Ancelotti pentru turneul final organizat de :