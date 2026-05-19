Neymar a prins ultimul tren. Golgheterul brazilian a fost convocat pentru Cupa Mondială

Adrian Teampău
19 mai 2026, 09:15
Neymar a prins ultimul tren. Golgheterul brazilian a fost convocat pentru Cupa Mondială
Sursa foto; X
Cuprins
  1. Neymar face deplasarea la Cupa Mondială
  2. Lotul Braziliei pentru Cupa Mondială

Neymar și-a văzut visul cu ochii, fiind selecționat în lotul național al Braziliei care va participa la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic. Selecționerul Carlo Ancelotti a decis să-i mai dea o șansă fotbalistului. 

Neymar face deplasarea la Cupa Mondială

Selecționerul Carlo Ancelotti a anunțat lotul care va face deplasarea la Cupa Mondială. Între fotbaliștii convocați se numără și Neymar, golgheterul din toate timpurile al echipei Carioca. După o absență de peste doi ani, de pe terenul de fotbal, starul brazilian a mai primit o șansă care l-ar putea ajuta să-și relanseze cariera. Pentru jucătorul în vârstă de 34 de ani, acest turneu final ar putea fi ultima competiție majoră la care participă.

Fostul atacant al Barcelonei şi al PSG, afectat de mai multe accidentări a susținut o cursă contracronometru ca să revină în naționala Braziliei. El nu a mai jucat pentru Selecao încă din octombrie 2023.

În cele din urmă, selecționerul Carlo Ancelotti a hotărât să-l coopteze pe fotbalist în lotul pentru Cupa Mondială. A făcut acest anunț în timpul unei conferințe de presă pe care a susținut-o la Rio de Janeiro. Golgheterul brazilian, care are 79 de goluri, cu două mai multe decât Pelé, în 128 de apariţii va juca pentru a patra oară la o Cupă Mondială.

De altfel, în ciuda unui debut afectat de accidentări şi de o operaţie la genunchi, în decembrie, fotbalistul şi-a recăpătat treptat forma la Santos. El a jucat pentru echipa de club în 10 din ultimele 13 meciuri.

Lotul Braziliei pentru Cupa Mondială

Luni, 18 mai, selecționerul Carlo Ancelotti a anunțat lotul final care va face deplasarea la Cupa Mondială. Până atunci, cu Neymar printre jucători, naționala Braziliei va disputa două meciuri amicale, împotriva Panama pe 31 mai şi împotriva Egiptului pe 7 iunie. Selecao va debuta la turneul final, la New York, pe stadionul MetLife, împotriva Marocului pe 14 iunie.

Lotul convocat de selecționerul Ancelotti pentru turneul final organizat de FIFA:

  • Portari: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio);
  • Fundaşi: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Leo Pereira (Flamengo), Ibáñez (Al-Ahli), Wesley (Roma);
  • Mijlocaşi: Casemiro (United), Bruno Guimaraes (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Danilo (Botafogo), Lucas Paqueta (Flamengo);
  • Atacanţi: Vinicius Junior (Real Madrid), Neymar (Santos), Endrick (Lyon), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (United), Luiz Henrique (Zenit), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Rayan (Bournemouth).
