Locuințe mai ieftine pentru tineri după majorarea TVA. Ce condiții prevede noul proiect din Parlament

Ana Beatrice
19 mai 2026, 10:32
Tinerii ar putea cumpăra în continuare locuințe noi la prețuri accesibile, chiar dacă TVA-ul va crește de la 9% la 21% de la 1 august. Un proiect depus în Parlament prevede păstrarea unor facilități pentru cei care vor să își cumpere prima casă. Măsura ar putea reduce impactul scumpirilor de pe piața imobiliară asupra cumpărătorilor tineri.

Cine va putea beneficia de noua facilitate propusă în Parlament

Românii care vor să își cumpere o locuință nouă ar putea scoate mult mai mulți bani din buzunar începând cu vara anului viitor. După 31 iulie 2026, TVA-ul redus de 9% pentru locuințele noi va fi eliminat.

În locul acestuia va fi aplicată cota standard de TVA, de 21%, ceea ce va duce la scumpiri importante pe piața imobiliară. Pentru a reduce impactul acestor majorări, parlamentari USR au propus menținerea unui TVA preferențial de 11% pentru tinerii care își cumpără prima locuință.

Facilitatea ar urma să fie acordată doar persoanelor care nu au împlinit vârsta de 35 de ani. În plus, aceștia trebuie să cumpere o locuință destinată exclusiv traiului. Beneficiarii nu trebuie să fi avut anterior în proprietate o altă casă sau un alt apartament. Există însă și excepții, precum locuințele primite prin moștenire sau cele de până la 50 de metri pătrați, dobândite prin alte modalități decât cumpărarea.

Proiectul include și reguli stricte pentru a împiedica specula imobiliară. Cei care cumpără o locuință cu TVA redus vor trebui să declare că nu o vor vinde timp de cinci ani. În plus, toate tranzacțiile vor fi monitorizate într-un registru special gestionat de notari, pentru a se verifica dacă aceeași persoană a mai beneficiat sau nu de această facilitate.

Ce reguli trebuie să respecte locuințele pentru a avea TVA redus

Proiectul depus la Senat prevede că TVA-ul redus de 11% ar urma să se aplice doar anumitor locuințe, astfel încât facilitatea să fie destinată celor care au cu adevărat nevoie de sprijin pentru achiziția unei case. Imobilele trebuie să fie folosite exclusiv ca locuințe, să nu fi beneficiat anterior de o cotă redusă de TVA și să aibă o suprafață utilă de cel mult 150 de metri pătrați. În plus, prețul de vânzare nu trebuie să depășească 945.000 de lei la momentul semnării contractului. Aceste limite au fost introduse pentru a exclude locuințele de lux din program și pentru ca facilitatea să fie direcționată către segmentul mediu al pieței imobiliare.

Până la 31 iulie 2026 va rămâne în vigoare actuala facilitate fiscală, care permite aplicarea unui TVA de 9% pentru locuințele noi, fără limită de vârstă pentru cumpărători. În prezent, pentru a beneficia de această cotă redusă, locuințele trebuie să aibă maximum 120 de metri pătrați și o valoare totală de cel mult 600.000 de lei, notează fanatik.ro.

Inițiatorii proiectului spun că măsura este necesară pentru a evita blocarea accesului tinerilor la piața imobiliară după majorarea TVA la 21%. Potrivit expunerii de motive, achiziția unei locuințe reprezintă „un moment de stabilizare în viața unei persoane tinere”, contribuind la întemeierea unei familii, la stabilitate profesională și la integrarea în comunitate. Parlamentarii susțin și că proiectul nu ar însemna o pierdere pentru bugetul statului, ci păstrarea unor bani în economia privată, ceea ce ar putea susține investițiile din domeniul imobiliar și ar genera efecte pozitive în economie.

