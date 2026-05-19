B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Atac armat în Spania. Două persoane au fost împușcate mortal. Alți doi copii au fost răniți grav

Atac armat în Spania. Două persoane au fost împușcate mortal. Alți doi copii au fost răniți grav

Adrian Teampău
19 mai 2026, 09:48
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Atac armat în Spania. Două persoane au fost împușcate mortal. Alți doi copii au fost răniți grav
Sursa foto: especialidadesguardiacivil.es/
Cuprins
  1. Atac armat într-un oraș din Spania
  2. Atentat sângeros la un centru islamic din San Diego

Atac armat într-un oraș din regiunea Almeria, din Spania. Două persoane au fost ucise, iar alte patru între care și doi minori au fost răniți grav. Incidentul s-a petrecut luni seara, iar atacatorul a fost reținut de autorități. 

Atac armat într-un oraș din Spania

Doi oameni au murit şi alţi patru, între care doi minori, au fost grav răniţi luni seară, într-un atac armat, informează cotidianul El Pais. Acest incident s-a produs în municipiul El Ejido, o localitate din provincia Almeria, din sud-estul Spaniei. Potrivit relatării, autoritățile au fost informate cu privire la incident luni seara, în jurul orei locale 23.15.

În urma acestui incident violent, mai multe unităţi ale Gărzii Civile, între care membri ai Grupului de Acţiune Rapidă, au fost desfăşurate în zonă. De asemenea, la locul incidentului au fost chemate și mai multe echipaje medicale pentru a trata victimele împuşcăturilor. Conform datelor furnizate de medici, unul dintre cei răniți a fost internat la Terapie Intensivă, în stare gravă.

Potrivit sursei citate, evenimentul s-a petrecut în zona cunoscută sub numele de El Canalillo, în apropierea oraşului vecin Balanegra. Suspectul a fost arestat, a anunţat Garda Civilă spaniolă (poliţia). Potrivit publicației El Pais, care a citat martori, atacatorul ar fi fost fiul celor două victime omorâte.

De asemenea, Garda Civilă a transmis că unul dintre minorii răniți, în vârstă de șapte luni, este fiul atacatorului. El a fost internat în stare critică. Cel de-al doilea copil rănit are doi ani. Adulții internați sunt o femeie, aflată în stare gravă și un bărbat de 60 de ani internat la Terapie Intensivă.

Atentat sângeros la un centru islamic din San Diego

Scene de groază în San Diego, după un atac armat asupra unui centru islamic, în urma căruia au murit mai multe persoane. Potrivit poliției, trei bărbați adulți și-au pierdut viața, printre ei aflându-se și un agent de pază. Atacul a avut loc la un centru islamic situat la aproximativ 15 kilometri nord de centrul orașului San Diego. Complexul este frecventat zilnic de comunitatea musulmană și găzduiește inclusiv o școală.

Anchetatorii cred că autorii s-ar fi sinucis după ce au provocat această tragedie. Este vorba despre doi adolescenți, ale căror vârste au fost estimate la 17 și 19 ani.

Autoritățile iau în calcul varianta unei crime motivate de ură, ancheta fiind direcționată în acest sens până la apariția unor dovezi care să infirme ipoteza.

Tags:
Citește și...
Alertă la granița NATO. Rusia şi Belarus organizează exerciţii militare cu arme nucleare
Externe
Alertă la granița NATO. Rusia şi Belarus organizează exerciţii militare cu arme nucleare
(VIDEO) Preț astronomic pentru „Danaida”, lucrarea lui Brâncuși care a intrat în istoria mondială a artei
Externe
(VIDEO) Preț astronomic pentru „Danaida”, lucrarea lui Brâncuși care a intrat în istoria mondială a artei
Ebola face ravagii în Congo! Au fost raportate peste 118 decese și sute de cazuri suspecte
Externe
Ebola face ravagii în Congo! Au fost raportate peste 118 decese și sute de cazuri suspecte
Atac sângeros la un centru islamic din San Diego, unde mai multe persoane și-au pierdut viața
Externe
Atac sângeros la un centru islamic din San Diego, unde mai multe persoane și-au pierdut viața
(VIDEO) A slăbit 5 kilograme în 22 de ore. Un francez a reușit o cursă istorică de 80 de kilometri printre meduze
Externe
(VIDEO) A slăbit 5 kilograme în 22 de ore. Un francez a reușit o cursă istorică de 80 de kilometri printre meduze
SUA închide temporar granițele pentru unele călătorii din Africa. Măsura de urgență vine pe fondul reapariției Ebola
Externe
SUA închide temporar granițele pentru unele călătorii din Africa. Măsura de urgență vine pe fondul reapariției Ebola
Unul dintre cei mai căutați infractori români a fost extrădat din Rusia
Externe
Unul dintre cei mai căutați infractori români a fost extrădat din Rusia
Elon Musk a pierdut procesul istoric împotriva OpenAI. Juriul a dat verdictul în mai puțin de două ore
Externe
Elon Musk a pierdut procesul istoric împotriva OpenAI. Juriul a dat verdictul în mai puțin de două ore
Eurovisionul din Viena a fost ținta hackerilor. Austria a raportat 500 de tentative de atacuri cibernetice
Externe
Eurovisionul din Viena a fost ținta hackerilor. Austria a raportat 500 de tentative de atacuri cibernetice
Se schimbă planul la Moscova! Kremlinul vrea din nou „discuții de pace” cu Ucraina după luni bune de tăcere
Externe
Se schimbă planul la Moscova! Kremlinul vrea din nou „discuții de pace” cu Ucraina după luni bune de tăcere
Ultima oră
10:17 - Incendiu puternic într-un bloc din Arad. Zeci de locatari au fugit din calea flăcărilor după ce un apartament a luat foc
10:08 - Sorin Grindeanu, detalii despre o posibilă majoritate cu AUR. Ce ar fi răspuns Nicușor Dan
09:52 - Scafandrii încep operațiunile pentru epava Astana, remorcherul scufundat în martie, în zona portuară Midia
09:51 - Sfântul Patrichie, sărbătorit pe 19 mai în calendarul ortodox. Află cine a fost Episcopul Prusei
09:47 - Atac rusesc lângă granița României: Portul Ismail a fost lovit cu drone. Ce măsuri au luat autoritățile române după atacul Rusiei
09:29 - Tehnologia retro revine în trend. De ce aleg tinerii căștile cu fir, vinilurile și aparatele foto instant: „Sunt mult mai practice”
09:22 - (VIDEO) Succes răsunător pentru Cristian Mungiu la Cannes: A fost aplaudat 10 minute pentru producția sa, alături de Sebastian Stan
09:15 - Neymar a prins ultimul tren. Golgheterul brazilian a fost convocat pentru Cupa Mondială
08:58 - Întâlnire în secret și o decizie controversată în Justiție. Magistrații continuă să primească diurnă de 2% pe zi, deși legea prevede altceva
08:52 - Alertă la granița NATO. Rusia şi Belarus organizează exerciţii militare cu arme nucleare