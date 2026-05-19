Acasa » Eveniment » (VIDEO) Succes răsunător pentru Cristian Mungiu la Cannes: A fost aplaudat 10 minute pentru producția sa, alături de Sebastian Stan

(VIDEO) Succes răsunător pentru Cristian Mungiu la Cannes: A fost aplaudat 10 minute pentru producția sa, alături de Sebastian Stan

Flavia Codreanu
19 mai 2026, 09:22
sursă foto: X/ La Libre
Cristian Mungiu a debutat spectaculos cu primul său film în limba engleză „Fjord”, la Cannes. Producția regizorului a fost primită cu aplauze aproape 10 minute.

Despre ce este vorba în „Fjord”, noul lungmetraj semnat de Cristian Mungiu

Acesta este cel de-al șaptelea lungmetraj din cariera cineastului și prezintă povestea dramatică a unei familii de evanghelici din Norvegia.

Rolurile principale sunt interpretate de actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve, prinși într-o luptă intensă cu Serviciile Norvegiene pentru Protecția Copilului. Drama a fost proiectată în premieră în faimosul Grand Théâtre Lumière, unde spectatorii au urmărit imaginile cu sufletul la gură.

Ce reacție emoționantă a avut publicul de la Cannes la finalul proiecției

Primirea din partea publicului a fost una de-a dreptul impresionantă, marcând cel mai entuziast moment al competiției de anul acesta, scrie The Hollywood Reporter

Actorul Sebastian Stan a fost vizibil impresionat de reacția oamenilor și a încercat din răsputeri să își stăpânească lacrimile în timpul aplauzelor.

Chiar dacă directorul festivalului a încercat să preia microfonul, ropotele de aplauze au continuat neîntrerupt minute în șir.

Ce vedete internaționale au venit la premiera noului film regizat de Cristian Mungiu

Evenimentul a atras o mulțime de celebrități mondiale pe covorul roșu, printre care s-au numărat Sharon Stone, Carla Bruni și Demi Moore.

De asemenea, actorul Stellan Skarsgard a fost prezent în sală pentru a o susține pe colega sa de platou, Renate Reinsve.

Biletele pentru această proiecție au fost extrem de vânate, iar sute de studenți au stat la coadă în ploaie încă de dimineață.

Ce premii importante are în palmares regizorul român

Cineastul român are deja o istorie remarcabilă și un palmares impresionant în cadrul Festivalului de Film de la Cannes. El a câștigat marele trofeu Palme d’Or în anul 2007, urmat de premiul pentru cel mai bun scenariu în 2012 și cel pentru regie în 2016.

Cu noua sa producție în limba engleză, el are acum șansa de a intra în clubul select al regizorilor care dețin două astfel de trofee supreme.

Tehnologia retro revine în trend. De ce aleg tinerii căștile cu fir, vinilurile și aparatele foto instant: „Sunt mult mai practice”
