Tecnologia retro revine în trend. De ce aleg tinerii căștile cu fir, vinilurile și aparatele foto instant: „Sunt mult mai practice"

Tehnologia retro revine în trend. De ce aleg tinerii căștile cu fir, vinilurile și aparatele foto instant: „Sunt mult mai practice”

Ana Beatrice
19 mai 2026, 09:29
Sursă Foto: magnific.com
Cuprins
  1. Cum au ajuns căștile cu fir din nou în trend după ani de uitare
  2. De ce sunt fascinați tinerii de viniluri și aparatele foto retro

Tehnologia retro cucerește din nou noua generație. Tot mai mulți tineri aleg căștile cu fir, aparatele foto care printează instant și muzica pe vinil.

Obiectele considerate cândva depășite revin puternic în tendințe și se vând tot mai bine în întreaga lume. Nostalgia și farmecul experiențelor autentice îi fac pe mulți să redescopere tehnologia de altădată.

Cum au ajuns căștile cu fir din nou în trend după ani de uitare

După ani întregi în care au fost uitate prin sertare, căștile cu fir își iau acum revanșa și revin puternic în preferințele tinerilor. Marile companii raportează creșteri spectaculoase ale vânzărilor, după o perioadă lungă de declin, iar fenomenul nu se vede doar în România, ci în întreaga lume. Pentru mulți, tehnologia simplă și practică începe să cântărească mai mult decât gadgeturile sofisticate.

Tinerii spun că s-au săturat de baterii descărcate și de problemele conexiunii bluetooth. „Uit să le încarc pe cele pe care le am acasă și mi se termină bateria repede și îmi plac mai mult astea. Nu vreau să se deconecteze bluetooth-ul și să audă și ceilalți ce ascult”, a povestit o fată. O altă tânără a spus că preferă căștile cu fir pentru că „nu le pierd și nu trebuie să mă îngrijesc pentru baterie”.

Același lucru îl confirmă și David, student în Timișoara, care și-a cumpărat recent o pereche nouă. „Aveam căști din alea, pe urechi. Mai bine îmi iau cu fir și le port după mine tot timpul. Sunt mult mai practice.”

Trendul se vede clar și în cifre. Una dintre marile companii de comerț online din România anunță o creștere a vânzărilor de căști cu fir. În primele luni ale acestui an, acestea au fost cu 11% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut.

Specialiștii spun că este un fenomen global, iar interesul pentru tehnologia retro nu se oprește aici. „Vedem același lucru și pentru aparatele foto în care fotografia iese instant. Sunt și ele din nou pe un trend de creștere”, a explicat Răzvan Acsente, director de marketing al unui magazin online, informează stirileprotv.ro.

De ce sunt fascinați tinerii de viniluri și aparatele foto retro

Într-o lume dominată de telefoane și platforme digitale, tot mai mulți oameni se întorc către tehnologia de altădată. În România, aproape două milioane de fotografii realizate cu aparate instant sau pe film sunt printate anual. Fenomenul este în continuă creștere, mai ales în rândul tinerilor atrași de nostalgia și autenticitatea acestor experiențe.

Pentru mulți, farmecul nu stă doar în imagine, ci în experiența momentului. „Le poți developa instant, acele momente unice care nu se pot reproduce. Mă întâlnesc cu prieteni, socializez și pot să dăruiesc o fotografie instant pe loc”, a declarat proprietarul unui studio fotografic. Fotografia devine astfel mai mult decât un simplu fișier în telefon: o amintire pe care o poți ține în mână și oferi imediat celor dragi.
Același fenomen se vede și în muzică. Tot mai mulți tineri redescoperă vinilurile și pick-up-urile, atrași de sunetul cald și de ritualul ascultării. Pentru că melodiile nu pot fi derulate rapid, oamenii ajung să asculte muzica altfel, mai atent și mai liniștit. „Când am auzit pentru prima oară pe pick-up am zis: da, trebuie, neapărat. Te îndrăgostești mai mult de muzică ascultând așa”, a precizat un tânăr.
Fenomenul vine și ca reacție la excesul de tehnologie. „S-ar putea să fie cumva o suprasaturare cu digital și o dorință, o tentație, de revenire la viața din planul analogic”, a transmis un sociolog pentru sursa menționată.
Întoarcerea la tehnologia retro este promovată inclusiv de vedete internaționale și a devenit, pentru mulți tineri, o adevărată declarație de stil. Cu toate acestea, statisticile arată că tehnologia modernă continuă să domine piața.
