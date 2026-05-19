Un bloc din Arad a fost de flăcări marți dimineață, după ce un puternic a izbucnit într-un apartament de la etajul al patrulea.

Cum s-a desfășurat intervenția pompierilor după ce flăcările au cuprins un bloc din Arad

La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari din cadrul ISU Arad cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, autoscara și o ambulanță SMURD.

Salvatorii au constatat că focul se manifesta violent în interiorul apartamentului, mai exact în bucătărie și în alte două camere.

Din cauza fumului gros care a inundat scara, 25 de locatari au fost nevoiți să iasă singuri și rapid din clădire.

Din fericire, aceștia au scăpat nevătămați și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale din partea echipajelor sosite la fața locului.

Ce s-a întâmplat cu proprietarul apartamentului afectat

Proprietarul locuinței unde a izbucnit incendiul a fost evaluat medical de urgență de către paramedici chiar la locul evenimentului. Cu toate acestea, bărbatul a refuzat transportul la spital pentru investigații suplimentare.

au reușit să lichideze focul înainte ca acesta să se extindă și la celelalte apartamente din imobil.

Deocamdată, cauza exactă de la care au izbucnit flăcările în această dimineață nu a fost stabilită de specialiști.