Un polițist de la Locală s-a aruncat de pe o macara, pe o stradă din Sectorul 1. Înainte de gestul extrem, el și-ar fi provocat mai multe răni.

Un polițist s-a aruncat de pe o macara

Bărbatul avea 42 de ani. El și-ar fi provocat mai multe răni pe corp cu un cuțit, apoi s-a aruncat de pe macara.

Surse din anchetă citate de B1 TV spun că agentul ar fi avut episoade depresive după ce, acum circa două săptămâni, tatăl său a decedat.

Echipajele medicale ajunse la fața locului l-au găsit inconștient și au încercat să-i salveze viața, dar în zadar.

Trupul său a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru efectuarea necropsiei.

Cercetările continuă în acest caz la Parchetul de pe lângă Tribunalul București și la Serviciul Omoruri.