Călători uitați în microbuz, cu ușile închise, de șoferul Dorel, care s-a dus să-și ia mâncare: „Am bătut în geam să ne audă, dar nimic” (VIDEO)

Doi călători au fost uitați în microbuz de șoferul pe nume Dorel, care s-a dus să-și cumpere mâncare. Incidentul s-a petrecut în Suceava. Conducerea societății de Transport Public Local a verificat reclamația pe camerele video din mașină și a constatat că aceasta se confirmă, așa că a luat măsuri.

Călători uitați de șofer în microbuz, la Suceava

Microbuzul de pe linia 22 aducea călătorii din Burdujeni Sat, un cartier de la marginea orașului. Incidentul a avut loc în stația Orizont din municipiu. Șoferul, pe nume Dorel, a coborât să-și ia mâncare, dar nu a mai d schis ușile pentru călători.

„Ne-a lăsat aproximativ 10 minute în autobuz. Am ajuns în stație la 15:33 și la 15:42 a revenit și a deschis ușile. Nu am pățit așa ceva niciodată… Am bătut în geam, să ne audă cineva, să îl anunțe că suntem acolo, dar nimic. Am sunat pe numerele de telefon de la TPL (n.r. societatea de transport public local), nu a răspuns nimeni. Mai era o femeie care se grăbea să ia copilul de la grădiniță… Asta e bătaie de joc!”, a spus Andrei, pentru

Cum a fost sancționat șoferul

Conducerea societății de Transport Public Local Suceava a anunțat că șoferul Dorel C. va fi sancționat cu micșorarea salariului.

De asemenea, din luna martie, contractul său de muncă ce urmează să expire nu va mai fi prelungit.