Mașinile electrice cu încărcare în 6 minute uimesc lumea la Salonul Auto de la Beijing

Ana Beatrice
25 apr. 2026, 23:36
Sursă Foto: Captură Video - observatornews.ro
Salonul Auto de la Beijing deschide scena pentru unele dintre cele mai importante lansări din industria auto globală. Noile tehnologii arată clar că mașinile electrice pot rivaliza fără probleme cu cele clasice. Încărcarea a devenit extrem de rapidă și durează acum puțin peste 5 minute.

Cum schimbă China regulile jocului pentru mașinile electrice

Beijingul devine, pentru 10 zile, epicentrul inovației auto. Aproape 1.000 de companii din 21 de țări își aduc aici cele mai noi modele, într-un spațiu impresionant de 380.000 de metri pătrați.

În prim-plan rămân mașinile electrice. Adevărata revoluție vine dintr-o idee care prinde tot mai mult avânt, schimbul rapid de baterii. China vrea să ducă acest concept la scară uriașă, cu peste 100.000 de stații planificate până în 2028.

Experiența devine extrem de simplă pentru șoferi, ajungi la stație, îți bei cafeaua, iar bateria descărcată este deja înlocuită cu una plină. Totul este posibil datorită bateriilor modulare, mai mici și mai flexibile, care pot fi schimbate individual.

„Baterii mai mici. Poți avea trei astfel de baterii în mașină. Poți înlocui una, poți înlocui două”, a explicat Jack Scarlett, creator de conţinut, notează Observator News.

Cât de departe a ajuns tehnologia auto la Beijing

Nu mai puțin de 1.450 de mașini sunt expuse publicului, dintre care 71 sunt prototipuri care arată direcția în care se îndreaptă industria. Vizitatorii pot vedea de la modele accesibile până la SUV-uri de lux, ale căror prețuri pornesc de la 60.000 de euro.

Însă adevărata surpriză vine din zona tehnologiei, unde giganții auto au prezentat sisteme de încărcare extrem de rapide. Noile baterii pot trece de la 10% la 98% în doar 6 minute și jumătate, un salt major care reduce drastic timpul de așteptare și apropie tot mai mult mașinile electrice de confortul oferit de cele clasice.

