Acasa » Politică » George Simion a spus în ce condiții Călin Georgescu ar putea deveni premier, „să nu mai fie hăituit prin procese care par politice”

Traian Avarvarei
30 apr. 2026, 13:38
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. George Simion spune că l-ar vedea pe Călin Georgescu premier
  2. Nicușor Dan nu va numi premier de la AUR sau susținut de AUR

George Simion, liderul AUR, a explicat condițiile în care crede că poate deveni premier Călin Georgescu. Simion a pus problema în termenii: Georgescu ar trebui să ocupe o funcție de conducere, ca să scape de dosarele penale.

George Simion spune că l-ar vedea pe Călin Georgescu premier

„Am susține o variantă, inclusiv în Parlament, care ar duce la posibilitatea ca dl Georgescu să nu mai fie hăituit prin procese care par politice și să fie în funcții de conducere, cum vor o parte din români”, a declarat Simion, în emisiunea lui Ionuț Cristache.

Întrebat dacă îl vede pe Georgescu premier al unui guvern de reconciliere națională, liderul AUR a răspuns: „Dacă există o majoritate în Parlament, și în mod normal ar trebui să fie compusă această majoritate din partidele unu și doi (rezultate din alegerile parlamentare), dacă PSD-ul va renunța la a susține o himeră numită coaliție pro-europeană, orice e posibil”.

Totuși, acesta a precizat că ideea unui „guvern de reconciliere națională” nu pare acum fezabilă, date fiind declarațiile publice ale politicienilor.

Simion a insistat apoi că dosarele penale ale lui Georgescu sunt pur politice: „E un om acuzat pe criterii politice. Nu credeam că vom mai avea în 2026 procese politice într-o țară în care pretinde că este democrație”.

Nicușor Dan nu va numi premier de la AUR sau susținut de AUR

Amintim că, recent, președintele Nicușor Dan a declarat că nu va desemna un premier susținut de o alianță PSD-AUR.

„AUR are multe defecte, dar este totuşi un partid. Nu îmi închipui că într-o situaţie de vot în Parlament parlamentarii AUR nu vor respecta consemnul partidului. (…) În situaţia ipotetică în care PNL sau PSD va veni la mine şi vor spune „vrem un guvern minoritar cu susţinerea partidului AUR” eu nu voi fi de acord cu asta”, a declarat președintele.

Dan a reiterat că poziția sa rămâne neschimbată și că nu va desemna un premier care să depindă direct sau indirect de voturile AUR în Parlament.

„Cred că este extrem de puţin probabil ca această solicitare să ajungă la mine”, a mai spus Nicuşor Dan.

