Care sunt cele mai lente animale din lume și cum supraviețuiesc acestea. Ce spun cercetătorii

Care sunt cele mai lente animale din lume și cum supraviețuiesc acestea. Ce spun cercetătorii

Răzvan Adrian
27 aug. 2025, 19:58
Sursa foto: Freepik

De la leneși la rechini din Groenlanda, unele animale supraviețuiesc printr-un ritm extrem de lent. Adaptarea, camuflajul și economia de energie sunt cheia supraviețuirii acestora, informează LiveScience, citat de a1.ro

Care sunt cele mai leneșe animale din lume

Printre cele mai leneșe animale din lume se numără leneșul cu trei degete, fiind considerat cel mai lent animal de pe planetă este adesea văzut ca fiind leneșul cu trei degete, un mamifer care trăiește în copaci și își petrece timpul agățat de crengi, mișcându-se doar când este absolut necesar.

Metabolismul său extrem de lent îi permite să supraviețuiască cu o dietă minimă, în special cu frunze, iar viteza sa de aproximativ 30 cm pe minut îl face unul dintre cele mai cunoscute animale lente din lume.

Alte animale lente sunt melcii și broaștele țestoase. Pe lângă faptul că este leneș, melcul de grădină se mișcă cu doar 1 mm pe secundă, alunecând pe un „picior muscular” și folosind un strat de mucus care reduce frecarea și protejează corpul său delicat, informează myfahlo.

În același timp, țestoasele gigant, inclusiv cele din Galapagos, se deplasează cu o viteză maximă de 0,26 km/h, trăiesc mai mult de 150 de ani și pot parcurge distanțe surprinzătoare pe parcursul vieții, demonstrând că mersul încet nu le afectează supraviețuirea.

Alte exemple notabile sunt Gila Monster, o șopârlă veninoasă din sud-vestul SUA, care se deplasează cu 2,4 km/h, folosindu-și viteza mică pentru a economisi energie.

Pinguinul din Galapagos se mișcă încet pe uscat din cauza picioarelor scurte și a aripilor tip flipper, dar în apă poate înota mult mai repede.

În cele din urmă, rechinul din Groenlanda se deplasează cu doar 0,34 m/s, dar poate trăi câteva secole, unele estimări ajungând până la 500 de ani, arătând că mersul poate fi o strategie de supraviețuire pe termen lung.

