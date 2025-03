Ioana Ginghină: „Avem șopârle cu duiumul, mai ales vara apar. Le aduc pisicile, una mai moartă, alta mai vie”. Ce spune despre vila în care stă

Actrița are curtea vilei din (județul Ilfov). Ea a mărturisit că a avut probleme cu care veneau în curte, mai ales vara, scrie .

Ce s-a întâmplat

„Avem șopârle cu duiumul, mai ales vara apar. Le aduc pisicile, una mai moartă, alta mai vie. Și șerpi nu mai am acum, dar am avut să știi. Chiar la început, când ne-am mutat, mi-aduc aminte că am avut, dar acum, de când probabil tot tundem gazonul, nu mai vin. Dar, știu că a venit odată Alexandru cu un șarpe din acela mare, mirosea așa a metal. Era viu normal! Noi nu omorâm, măi, animale, doar dacă chiar trebuie! Noi lăsăm animalul să trăiască și el”, a declarat Ioana Ginghină.

Casa este construită împreună cu Papadopol, în timpul mariajului lor. Locuința valorează aproximativ 200.000 de euro. După divorț, actrița a rămas aici să locuiască cu fiica ei.

Cu toate acestea, i-a plătit fostului soț jumătate din valoarea casei.

„Când te duci la un job, ca să arăți că o să te trezești dimineața, că o să apari acolo în fiecare zi și o să te dedici, semnezi un contract! Așa mi se pare că este și cu mariajul. Vorbim aici și de Alexandru. (n.r. Papadopol). Dacă nu aveam o căsnicie, dacă nu construiam o casă împreună, nu făceam acest copil… eu, după căsătorie, am plătit jumătate de casă. Mă rog, i-am dat partajul, dar am avut jumătate de casă, am avut un copil! Probabil că dacă nu mă măritam stăteam într-o chirie, poate fiecare își lua un apartament pe numele lui sau pe firmă. Nu, le iei împreună pentru că le faci împreună! Eu așa sunt! Facem copil, nu facem copil, stai să vedem… mi se pare că, dacă vrei o chestie serioasă, ți-o asumi până la capăt! Aceasta este doar părerea mea!”, a declarat Ioana Ginghină pentru ego.ro, citat de Click.