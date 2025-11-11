Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, a vorbit deschis în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac la B1 TV, despre situația tensionată creată de incompatibilitatea Oanei Gheorghiu în asociație, având în vedere rolul acesteia de membru fondator cu drept de vot și, simultan, funcția de vicepremier în Guvernul României.

Uscatu a menționat că această situație creează o „incompatibilitate de roluri” în cadrul -ului, punând în pericol reputația, independența și finanțarea proiectelor Asociației „Dăruiește Viață”.

a mai afirmat că este „ținta unei presiuni arbitrare” menite să o oprească din a mai face declarații, dar subliniază angajamentul Asociației „Dăruiește Viață” față de transparență în comunicarea publică.

De asemenea, a menționat că i-a propus Oanei Gheorghiu să devină președinte onorific al asociaței pentru a rezolva această problemă, însă, nu a primit încă un răspuns din partea ei.

De ce consideră Carmen Uscatu că există o problemă de incompatibilitate

Carmen Uscatu spune că se confruntă cu „o presiune arbitrară” menită să o reducă la tăcere, însă, insistă că transparența rămâne un principiu de bază al organizației:

“În primul rând, aș vrea să spun că sunt tinta unei presiuni arbitrare pentru a mă opri, pentru a nu fi, în final, transparentă, dar organizația “Dăruiește Viață” a fost întotdeauna transparentă și a comunicat public toate lucrurile cu care ne-am confruntat.

Și acum, mai mult ca oricând, e nevoie de această claritate. Dacă vorbim de incompatibilitate, aș vrea să vorbesc, în primul rând, despre obligația mea de a face totul în interesul organizației pentru a-i conserva buna reputație.

Așadar, nu este vorba despre o incompatibilitate în Guvern, ci mai degrabă este vorba despre o incompatibilitate între rolurile pe care Oana Gheorghiu, la acest moment, le deține: rolul de membru fondator cu drept de vot într-o organizație non-guvernamentală, “Dăruiește Viață” versus rolul ei în Guvern. Deci un membru care este, la acest moment, expus politic.

Un membru expus politic este în același timp și un membru într-o organizație non-guvernamentală, iar interesul legitim al organizației este să fie percepută în spațiul public ca una independentă și să fie o organizație independentă”, a explicat cofondatoarea Asociației.

Ce riscă Asociația “Dăruiește Viață”

Potrivit lui Carmen Uscatu, situația actuală creează un disconfort real în rândul sponsorilor și donatorilor:

“De ce spun asta? Pentru că în acest moment această situație pune în disconfort mulți finanțatori ai organizației “Dăruiește Viață”, iar finanțările proiectului campusului medical sunt, astfel, puse în pericol. Iar eu am datoria să aduc în atenția publică această vulnerabilitate”, a mai adăugat ea.

Pentru a evita toată această situație, Uscatu i-a propus Oanei Gheorghiu să devină președinte onorific, o soluție care ar permite păstrarea legăturii cu organizația, fără implicare directă în decizii. Deocamdată, însă, nu a primit niciun răspuns.

Cine ar face presiuni asupra lui Carmen Uscatu

Ea amintește că, în țările cu tradiție democratică, astfel de situații sunt considerate incompatibile în mod clar în cadrul ONG-urilor.

Întrebată direct despre identitatea celor care fac presiuni asupra sa, Uscatu a răspuns:

“Da, am vorbit de o presiune arbitrară. Vorbesc despre faptul că văd diferiți oameni care își exprimă părerea cum că ar fi o dispută între persoana Carmen Uscatu și persoana Oana Gheorghiu. Când aici, la mijloc, este, de fapt, independenta, cum am spus, a organizatiei “Dăruiește Viață”. Și nu vreau să invoc situația disperată în care se află copiii, ca să cer unui membru al Guvernului să-și retragă influența pe care o are prin statut în “Dăruiește Viață”.

Pentru că, și o să spun din nou, este o dovadă de bune practici. În toată practica din țările democratice, cu tradiție, pe care am consultat-o, care reprezintă, de fapt, o sursă de învățătură pentru toate ONG-urile din România, practica de a fi membru cu drept de decizie într-o organizație non-guvernamentală și membru în Guvern nu există. Este considerată o situație de incompatibilitate în interiorul organizatei. Cum am spus, nu în Guvern. O incompatibilitate în „Dăruiește Viață””, a mai precizat Carmen Uscatu.

Există riscul ca Asociația “Dăruiește Viață” să se destrame?

Carmen Uscatu a fost întrebată dacă se teme că acesta ar putea să fie sfârșitul Asociației “Dăruiește Viață”.

“Cred că Oana are înțelepciunea de a pune mai presus interesul organizației în care a activat 13 ani și în care a realizat alături de toată echipa “Dăruiește Viață”și de toți sponsorii, de toți donatorii și de toți ambasadorii lucruri extraordinare”.