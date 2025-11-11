Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că decizia Oanei Gheorghiu de a prelua funcția de vicepremier în Guvernul Bolojan poate vulnerabiliza organizația din cauza unei posibile incompatibilități.

Aceasta explică faptul că Oana Gheorghiu rămâne membru fondator cu drept de vot în cadrul asociației, ceea ce ar putea pune în pericol finanțările pentru construcția campusului medical.

„Nu am spus că este acționar, ci am spus că ea a rămas membru fondator cu drept de vot în organizație. Vorbesc despre incompatibilitățile de rol pe care Oana le are în acest moment, ea fiind membru într-un ONG, în , și fiind în același timp și vicepremier, incompatibilitate care pe noi ne pune într-o vulnerabilitate. Finanțările proiectului campusului medical sunt puse în pericol, mulți finanțatori fiind în disconfort în această incompatibilitate de roluri”, a declarat Carmen Uscatu, potrivit .

De ce ar putea sponsorii să înceteze să mai sprijine Asociația? Ce spune Carmen Uscatu

Carmen Uscatu susține că percepția asupra independenței organizației poate fi afectată de expunerea politică a Oanei Gheorghiu, ceea ce poate genera rezerve din partea donatorilor.

„Este vorba despre rolurile de compliance pe care anumiți sponsori le au și astfel i-ar pune pe gânduri dacă să mai doneze unei organizații care ar putea fi percepută că nu mai e independentă pentru că unul dintre membri e expus politic”, a adăugat cofondatoarea.

Cum încearcă Asociația să gestioneze această situație

Pentru a asigura independența organizației în fața finanțatorilor și pentru a proteja proiectul, Carmen Uscatu i-a propus Oanei Gheorghiu un rol de președinte onorific.

„I-am propus Oanei Gheorghiu nu să se retragă, dar i-am propus rolul de președinte onorific care, astfel, asigură independența în fața finanțatorilor și continuarea proiectului indiferent de dezbaterile politice. Aștept un răspuns din partea ei. I-am propus rolul de președinte onorific în baza unui document oficial pe care i l-am adresat ieri.”, a mai adăgat Carmen Uscatu.

Ce a mai dezvăluit Carmen Uscatu

Carmen Uscatu a afirmat că Oana Gheorghiu nu a disutat cu nimeni din organizația “Dăruiește Viață” înainte să accepte funcția în Guvern.

„Am aflat cu foarte puțin înainte de anunțul Guvernului în care Oana a fost nominalizată pentru acest rol.”, a punctat ea.

Întrebată dacă dorește să o dea afară pe Oana Gheorghiu din Asociația “Dăruiește Viață”, Carmen Uscatu a spus:

“Așa cum am menționat mai devreme, i-am propus să se retragă din calitatea de membru fonandator cu drept de vot și să devină președinte onorific. A devenit în ochii presei o dezbatere între noi două, când, de fapt, la acest moment este vorba despre organizația ‘Dăruiește Viață’ și independența acestei organizații. Nu vreau să invoc situația în care se află copiii bolnavi de cancer ca să cer unui membru al Guvernului să își retragă influența pe care o are prin statut în ‘Dăruiește Viață”.

Ce spune Oana Gheorghiu

În fața acuzațiilor de incompatibilitate, Oana Gheorghiu a transmis un comunicat în care neagă orice conflict de interese. Ea a precizat că s-a autosuspendat din funcția executivă și din Consiliul Director al asociației înainte de preluarea postului de vicepremier.

„M-am autosuspendat din funcția executivă și din Consiliul Director al Asociației Dăruiește Viață înainte de preluarea funcției de viceprim-ministru, în deplină conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003”, a transmis Gheorghiu.