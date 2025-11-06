B1 Inregistrari!
Ana Beatrice
06 nov. 2025, 11:48
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cât mai costă porcul de Crăciun în 2025
  2. Ce preț are porcul de la țărani față de supermarket

Carnea de porc devine tot mai căutată, chiar dacă mai este ceva timp până la Crăciun. Românii se pregătesc din timp pentru mesele tradiționale și analizează cu atenție prețurile. Mulți se întreabă dacă e mai rentabil să cumpere din magazin sau de la țărani.

Cât mai costă porcul de Crăciun în 2025

Românii se pregătesc din timp pentru masa de Crăciun, iar marile supermarketuri lansează deja oferte tentante la carnea de porc.

În Mega Image, o fleică de porc de 700 de grame costă 23,58 Lei, iar cotletul fără os 39,26 Lei. La Penny, cârnații subțiri de porc se vând cu 26,50 Lei kilogramul, iar pulpa fără os costă aproximativ 23,89 Lei kilogramul. Carnea tocată la Penny este mai accesibilă, având un preț de 19,35 Lei pentru fiecare kilogram cumpărat de români.

LIDL atrage cumpărătorii cu oferte tentante, unde cotletul fără os costă 17,90 Lei, iar spata ajunge la 15,90 Lei. Cârnații de porc de la LIDL se vând cu 20,99 Lei kilogramul, iar produsele tradiționale au prețuri ceva mai ridicate. Cârnații proaspeți costă aproximativ 45 Lei kilogramul, toba se vinde cu 50 Lei, iar caltaboșul ajunge la 40 Lei kilogramul.

Ce preț are porcul de la țărani față de supermarket

În timp ce supermarketurile vând cotletul de porc fără os cu 17,90 Lei kilogramul, producătorii locali cer aproape 40 Lei. Spata de porc fără os se vinde în magazine cu 15,90 Lei kilogramul, dar la țărani carnea tocată costă 25-30 Lei.

Cârnații proaspeți au prețul de 45 Lei kilogramul, iar cei afumați, preparați tradițional de gospodari, se vând cu 45-65 Lei.

Cei care vor să păstreze tradiția și să cumpere porcul viu plătesc aproximativ 15 Lei pentru fiecare kilogram de animal. Un porc de 120-130 de kilograme ajunge să coste între 1800 și 1950 Lei, în funcție de greutate.

Porcul Marele Alb, cu greutatea între 130 și 180 kilograme, se vinde cu 12 Lei kilogramul la producătorii locali români. Rasa Duroc, apreciată pentru gustul fraged, cântărește 80-90 kilograme și se vinde cu aproximativ 1700 Lei în gospodăriile țărănești, potrivit capital.ro.

