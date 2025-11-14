Cartea de identitate poate fi eliberată și în străinătate, pentru românii care nu doresc să revină în țară. Procedura implică depunerea unei solicitări, în acest sens, la o misiune diplomatică.

Ce se întâmplă cu cartea de identitate pierdută

Românii care și-au pierdut cartea de identitate în străinătate pot solicita eliberarea uneia noi fără a se întoarce în țară. Autoritățile au emis o serie de reglementări care stabilesc procedurile ce trebuie urmate în aceste situații. Aceste măsuri facilitează gestionarea problemelor administrative și a călătoriilor internaționale.

Românii care ajung într-o astfel de situație trebuie să se adreseze sau oficiilor consulare din statele în care se află. Ambasadele și consulatele preiau cererile, verifică identitatea solicitantului eliberează un nou document, provizoriu. În anumite situații, acestea pot emite și cartea de identitate complet nouă.

Emiterea unui document de identitate implică o serie de pași ce trebuie parcurși. Cetățeanul trebuie să prezinte o serie de acte justificative. Este vorba despre certificatul de naștere, copii ale cărții de identitate pierdute ori alte documente care atestă identitatea persoanei. Din acest moment se recomandă ca păstrarea unor copii digitale sau fizice după astfel de acte pentru a scurta procesul de eliberare a documentului,

Ce este titlul de călătorie provizoriu

Cetățenii români aflați în străinătate care își pierd sau cărora le sunt furate actele de identitate (cartea de identitate sau pașaportul) trebuie să urmeze câțiva pași pentru a solicita eliberarea altora. În primul rând aceștia trebuie să sesizeze și să obțină un document care să ateste ca le-a fost furat ori au pierdut documentul,

Cu acest document, se prezintă la ambasadă sau la consulatul cel mai apropiat pentru a cere eliberarea unui titlu provizoriu de călătorie. Acest document are o valabilitate de 30 de zile. El este destinat, exclusiv, revenirii în țară și prezentării la trecerea frontierelor. Titlul de călătorie își pierde automat efectele la intrarea în România.

Pentru a obține titlul de călătorie solicitantul trebuie să se prezinte la oficiul consular. Aceasta deoarece este nevoie de preluarea unei fotorafii, în format digital și a semnăturii sale. Regula este valabilă și pentru minori.

Cum se obține cartea de identitate în străinătate

În situația în care solicitantul nu se poate deplasa în România pentru a înlocui cartea de identitate pierdută sau furată, poate autentifica gratuit, la consulat, o procură specială. Documentul îi permite unui reprezentant (rudă, prieten, etc) din țară să depună cererea pentru un nou document la Serviciul Public de Evidență a Persoanelor (SPEP).

Procura trebuie autentificată într-o misiune diplomatică sau într-un oficiu consular al României din statul în care se află solicitantul. Odată cu cererea pentru procura specială în vederea eliberării cărții de identitate, solicitantul trebuie să facă o programare la oficiul Consular și să meargă personal la ghișeu, unde trebuie să prezintemai multe documente:

cinci fotografii color identice şi de dată recentă (dimensiune 3 cm/4 cm, cu o bandă albă jos de 7 mm la bază);

datele de identificare ale persoanei împuternicite (copie carte de identitate).

Dacă solicitantul nu deține o carte de identitate sau un pașaport valabil, va utiliza titlul de călătorie obținut după procedura de mai sus pentru autentificarea procurii speciale.

Care sunt pașii următori

Persoana împuternicită va depune în România, la SPEP, în original, procura consulară însoțită de două fotografii (ștampilate), certificatul de naștere al titularului, certificatul de căsătorie sau de divorț, după caz și dovada domiciliului (contract de proprietate, declarație de luare în spațiu ori alte documente similare).

Dacă solicitantul își schimbă domiciliul și are copii minori, se recomandă prezentarea certificatelor de naștere ale acestora pentru actualizarea adresei.

În cazul în care cartea de identitate este destinată unui minor, se poate solicita un document nou, prin împuternicit. Pentru autentificarea acestei procuri, minorul trebuie asistat de unul dintre părinţi.

Cererea pentru toate serviciile consulare descrise se face doar cu programare prealabilă, prin platforma .