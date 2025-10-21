Noile cărți de identitate electronice au fost emise deja pentru proximativ 500.000 de români, însă implementarea lor completă întâmpină dificultăți majore. Lipsa cititoarelor omologate de împiedică validarea noilor buletine cu CIP în numeroase instituții publice. Estimările oficiale arată că necesarul de cititoare pentru noile buletine se situează între 18.000 și aproximativ 40.000 de unități. Prețul unui cititor pentru buletinele electronice variază între 100 și 1.500 de lei, în funcție de caracteristici.

Ce probleme întâmpină cei care dețin noile buletine electronice

Proprietara unui magazin din București, încearcă din 15 octombrie să plătească impozitele și utilitățile companiei sale. A mers la ghișeu, pe platforma Ghiseul.ro și chiar la evidența populației, însă nu a reușit nicio plată. La bancă, ofițerul i-a explicat că fără un act valabil, precum pașaport sau permis, tranzacția nu poate fi efectuată.

Motivul este simplu, banca nu a primit încă cititoarele omologate necesare pentru noile . Unele unități bancare dețin deja echipamentele corespunzătoare și pot procesa documentele electronice fără probleme. Alte bănci însă încă așteaptă livrarea cititoarelor de la furnizorii autorizați desemnați de autorități. Conform datelor oferite de Ministerul de Interne, peste 450.000 de români au primit deja noile buletine electronice. Instituția estimează că până la finalul anului 2025 vor fi emise aproximativ 3.350.000 de astfel de documente moderne.

De ce sunt esențiale cititoarele pentru noile cărți de identitate electronice

Problema principală este că noile cărți de identitate pot fi citite doar prin dispozitive speciale omologate de autoritățile competente. Implementarea acestor echipamente este încă limitată, deoarece multe instituții nu au fost dotate corespunzător până în prezent.

Cititoarele CEI sunt esențiale pentru autentificarea electronică sigură și pentru utilizarea semnăturii digitale calificate. Ele vor fi folosite cu precădere în administrația publică și în serviciile guvernamentale electronice. Fără aceste dispozitive, accesul la platforme precum ghișeul unic, PCUe sau portalul eRomânia nu poate fi funcțional.

Unde vor fi necesare cititoarele pentru noile buletine

Autentificarea electronică este necesară la serviciile MAI, ANAF, CNAS, CNPP, Registrul Auto și alte instituții administrative importante. Prin aceste cititoare, identificarea la ghișeele fizice va înlocui verificarea manuală a CNP-ului și a fotografiei titularului. În sistemul de sănătate, CEI permite accesul la dosarul electronic al pacientului și înlocuiește cardul clasic de sănătate.

Cipul integrat conține certificatul CNAS, esențial pentru autentificarea pacientului în sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurări. În domeniul bancar, cititoarele permit verificarea identității fără deplasare la ghișeu și semnarea electronică a contractelor. De asemenea, ele facilitează deschiderea conturilor online și autentificarea securizată în platformele moderne de internet banking.

În educație, CEI permite accesul electronic în campusuri, biblioteci, examene și semnarea digitală a diplomelor sau adeverințelor. În justiție și notariat, autentificarea este necesară pentru portalurile online și pentru semnarea digitală a actelor juridice. În transporturi, cititoarele facilitează identificarea la DRPCIV, , plăți și verificarea identității la frontiere. În mediul privat, sunt esențiale pentru semnături digitale, securizarea accesului intern și semnarea electronică a documentelor de HR.

Ce tipuri de cititoare sunt compatibile cu noile cărți de identitate

Noile cărți de identitate pot fi citite cu două tipuri principale de dispozitive: cititoare NFC (contactless) și cititoare smartcard (USB). Cititoarele NFC funcționează prin radiofrecvență, similar cardurilor bancare contactless, permițând identificarea rapidă fără contact direct. Cititoarele smartcard se conectează la calculator sau laptop și oferă o autentificare sigură prin intermediul unui software dedicat. Aplicațiile furnizate de MAI sau STS permit citirea certificatului digital din cip și confirmarea identității electronice a utilizatorului.

În prezent, nu există o listă publică unică a modelelor omologate, publicată oficial de Ministerul Afacerilor Interne sau STS. Autoritățile pun la dispoziție doar aplicațiile necesare, iar furnizorii locali prezintă modelele testate și compatibile cu acestea. Platforma oficială CEI menționează middleware-uri precum RO CEI Reader și IDPlugManager, necesare pentru utilizarea .

Pentru instituții, sunt recomandate modelele Thales CT700, CT40 și ACR Advance Card, apreciate pentru fiabilitate și suport tehnic bun. Modelul Thales CT700 include o tastatură PIN, fiind ideal pentru ghișee care necesită autentificare suplimentară și protecție ridicată. O alternativă practică este utilizarea a două cititoare USB, unul contact și unul NFC, adaptate fluxului de lucru al instituției.

Câte cititoare sunt necesare pentru utilizarea eficientă a noilor cărți de identitate

În România există 3.282 de localități, incluzând municipii, orașe și comune, fiecare având cel puțin un ghișeu de evidență a populației. În localitățile mai mari, aceste servicii de evidență pot dispune de până la cinci stații pentru eliberarea sau validarea documentelor. Estimările arată un necesar mediu de 1,5 cititoare pe localitate, rezultând aproximativ 5.000 de unități pentru sectorul public.

În domeniul medical, pentru spitale, clinici și cabinete, se estimează necesitatea a încă 6.000 de cititoare pentru autentificarea în sistemul CNAS. Băncile din România dețin aproximativ 4.000 de sucursale, fiecare având nevoie de cel puțin un cititor pentru verificarea identității. Birourile notariale, în număr de circa 3.000, ar necesita și ele câte un dispozitiv pentru autentificarea digitală a documentelor. Astfel, doar aceste patru sectoare însumează un necesar de aproximativ 18.000 de cititoare pentru funcționarea de bază.

Dacă includem și firmele mari, instituțiile private, , aeroporturile și operatorii de utilități, totalul crește considerabil. Pentru aceste entități și pentru punctele mobile de control, ar mai fi necesare aproximativ 22.000 de cititoare suplimentare. În concluzie, necesarul total estimat pentru România este de aproximativ 40.000 de cititoare compatibile cu noile cărți de identitate.

Cine trebuie să achiziționeze cititoarele și cât costă acestea