B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cât costă peștele proaspăt în Postul Crăciunului și ce preferă românii în această perioadă

Cât costă peștele proaspăt în Postul Crăciunului și ce preferă românii în această perioadă

Ana Maria
27 nov. 2025, 10:55
Cât costă peștele proaspăt în Postul Crăciunului și ce preferă românii în această perioadă
Sursa foto: Freepik / @bearfotos
Cuprins
  1. Cât costă peștele proaspăt și ce specii de pește preferă românii în această perioadă
  2. Cât costă peștele proaspăt și ce tipuri de pește din Mediterana și Atlantic aduc magazinele
  3. Ce alte produse pescărești găsim în magazine

Cât costă peștele proaspăt, în România, în perioada Postului Crăciunului? Vânzările de pește ating niveluri record în această perioadă. Aproape în fiecare săptămână există câte o dezlegare, iar în aceste zile, raioanele cu produse pescărești sunt luate cu asalt.

La toate magazinele specializate și în supermarketuri se găsește o ofertă variată, de la pești autohtoni la specii exotice, în diverse dimensiuni și formate, întregi sau fileuri, pentru toate gusturile și bugetele.

Cât costă peștele proaspăt și ce specii de pește preferă românii în această perioadă

După cum spun vânzătorii, românii preferă, în special, speciile autohtone, iar pe primul loc în topul preferințelor se află crapul. Acesta poate fi cumpărat viu, cu 22 lei/kg în supermarket sau pescuit întreg, la prețuri între 23 și 29 lei/kg, în funcție de proveniență. Crapul de Dunăre poate ajunge și la 35 lei/kg, spun comercianții. Pentru file, prețurile cresc și ajung la 45 lei/kg pentru cel de baltă și 53 lei/kg pentru cel de Dunăre, informează G4Food.

Mulți aleg, însă, carasul sau plătica, pe care le apreciază pentru gustul lor, mai ales când sunt prăjite. Carasul se vinde cu 30 lei/kg, iar plătica cu 22 lei/kg. Somnul, un pește gras și apreciat pentru textura sa, costă aproximativ 40 lei/kg întreg, iar fileurile ajung până la 65 lei/kg.

Știuca, ideală pentru preparate speciale, costă 30 lei/kg, iar șalăul, un alt răpitor, poate fi cumpărat cu 55 lei/kg file. Păstrăvul eviscerat are un preț de 42-44 lei/kg.

Cât costă peștele proaspăt și ce tipuri de pește din Mediterana și Atlantic aduc magazinele

Pentru amatorii de pește importat, oferta este la fel de bogată. Somonul, cel mai căutat pește din această categorie, se vinde între 80 și 100 lei/kg pentru file, iar rondelele pot ajunge la 95 lei/kg. Pentru cei cu buget mai redus, dorada regală costă 55 lei/kg, pălămida 59 lei/kg, iar macroul proaspăt și chefalul au prețuri accesibile, de 35 respectiv 27 lei/kg.

Pentru gusturi mai rafinate, rondelele de sturion pot ajunge la 77 lei/kg, în timp ce tacâmurile de pește pentru ciorbă sunt disponibile la prețuri între 6 și 17 lei, în funcție de specie.

Ce alte produse pescărești găsim în magazine

Clienții pot găsi și o gamă variată de fructe de mare, precum calamari, baby caracatiță, creveți sau scoici, însă, prețurile pentru aceste delicii sunt mai ridicate.

Pentru cei care vor să sărbătorească Crăciunul cu tradiție și pește proaspăt, oferta este generoasă și diversă, adaptată pentru toate gusturile și buzunarele. Indiferent dacă preferați pești autohtoni sau din Marea Mediterană ori Atlantic, aveți la dispoziție numeroase variante pentru a vă bucura de mesele de sărbătoare.

Tags:
Citește și...
Igiena PHS inspiră standarde înalte de curățenie la FoodService & Hospitality Expo 2025
Eveniment
Igiena PHS inspiră standarde înalte de curățenie la FoodService & Hospitality Expo 2025
Consiliul Superior al Magistraturii, aviz negativ pentru proiectul pensiilor speciale. Ce urmează mai departe
Eveniment
Consiliul Superior al Magistraturii, aviz negativ pentru proiectul pensiilor speciale. Ce urmează mai departe
A fost cutremur, în România. Ce magnitudine a avut și în ce orașe s-a simțit
Eveniment
A fost cutremur, în România. Ce magnitudine a avut și în ce orașe s-a simțit
Italia investighează Meta după blocarea chatboţilor terţi pe WhatsApp
Eveniment
Italia investighează Meta după blocarea chatboţilor terţi pe WhatsApp
Timișoara devine orașul „Big Brother”. Cum vor fi numărați, în timp real, oamenii în trafic și cu ce se deplasează
Eveniment
Timișoara devine orașul „Big Brother”. Cum vor fi numărați, în timp real, oamenii în trafic și cu ce se deplasează
Miss Universe 2025: Coproprietarii, acuzați de fraudă și trafic de droguri
Eveniment
Miss Universe 2025: Coproprietarii, acuzați de fraudă și trafic de droguri
Consiliul Superior al Magistraturii își alege joi noua conducere
Eveniment
Consiliul Superior al Magistraturii își alege joi noua conducere
Barometru cultural: 50% dintre români merg la biserică, iar 46% nu au citit nicio carte în ultimul an
Eveniment
Barometru cultural: 50% dintre români merg la biserică, iar 46% nu au citit nicio carte în ultimul an
Crimă șocantă la o fermă din județul Constanța. Cum a fost prins suspectul în doar câteva minute
Eveniment
Crimă șocantă la o fermă din județul Constanța. Cum a fost prins suspectul în doar câteva minute
Împodobirea bradului de Crăciun are semnificații speciale. Află cele mai potrivite zile din decembrie și energiile pe care le aduc
Eveniment
Împodobirea bradului de Crăciun are semnificații speciale. Află cele mai potrivite zile din decembrie și energiile pe care le aduc
Catalin Drula
Ultima oră
11:55 - Nea Marin: „ A alinat mult din acea rană”. Cum a reușit să treacă peste pierderea fiului său
11:47 - Igiena PHS inspiră standarde înalte de curățenie la FoodService & Hospitality Expo 2025
11:37 - Consiliul Superior al Magistraturii, aviz negativ pentru proiectul pensiilor speciale. Ce urmează mai departe
11:29 - A fost cutremur, în România. Ce magnitudine a avut și în ce orașe s-a simțit
11:25 - Italia investighează Meta după blocarea chatboţilor terţi pe WhatsApp
10:20 - Africa de Sud, exclusă de la G20 Miami 2026. Trump: „A arătat lumii că este o ţară demnă să fie membră a nimic”
10:20 - Timișoara devine orașul „Big Brother”. Cum vor fi numărați, în timp real, oamenii în trafic și cu ce se deplasează
10:15 - Prognoza meteo, 27 noiembrie 2025: vreme rece și schimbătoare în toată România
09:51 - Declarațiile ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, privind CV-ul său: „Am finalizat în 2015 cu examenul de licență și am obținut diploma de la Bioterra”
09:39 - Miss Universe 2025: Coproprietarii, acuzați de fraudă și trafic de droguri