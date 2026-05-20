Grindeanu îi transmite lui Bolojan să facă un pas în spate pentru negocierile noului Guvern. Șeful PSD vrea să pună mâna pe PNL?

Grindeanu susține că actuala aritmetică parlamentară face imposibilă formarea unui Guvern fără PSD, cu excepția unei formule care ar include AUR — variantă pe care social-democrații spun că o exclud. Liderul PSD afirmă că Bolojan trebuie să renunțe la orgolii și să lase liberalii să intre în negocieri reale pentru formarea unei majorități stabile.

Ce îi transmite, de fapt, Grindeanu lui Bolojan?

„Vă anunț că pe calcul parlamentarca să ai o majoritate în Parlamnetul României nu poți – exluzând AUR – să ai majoritate decât cu PSD. Nu se poate matematic acum.

Așa că Ilie Bolojan să lase orgoliile la o parte, să iasă din campanie electorală. Domnul Ilie Bolojan este în campanie electorală prezidențială cu 4 ani mai repede. A început-o cu 4 ani mai repede. Să pună pauză câteva săptămâni, să facem guvernul și după aia poate să intre înapoi că e treaba lui ce face pentru prezidențialele din 2030.

Și-a arătat măsura valorii în 11 luni, a arătat că vizunea domniei sale e una care a dat greș și nu o spun eu, ați văzut că a spus-o voalat inclusiv guvernul Isărescu ieri”, a declarat Sorin Grindeanu, într-un interviu pentru .

Mesajul ascuns: „predați PNL-ul pentru negocieri”

Cererea adresată de Grindeanu lui Bolojan de a „pune pauză” ambițiilor prezidențiale poate fi citită drept o solicitare ca liderul liberal să se retragă temporar din prim-plan și să permită PNL să negocieze fără influența sa directă.

„Noi am fost la președinte, care a dorit să afle care ar fi constrângerile pe care le are fiecare partid, în special partidele pro-occidentale care au format fosta coaliție. Noi ne-am spus condițiile. Și anume faptul că, în urma consultării interne și a votului de aproximativ 98%, am exclus o variantă cu Ilie Bolojan. A doua: nu facem majorități cu AUR, așa cum am spus tot timpul. Acestea sunt cele două lucruri pe care le-am spus tot timpul și, sigur, nu vom susține un guvern minoritar PNL, USR UDMR.

Suntem deschiși și la găsirea unei soluții. Aș face o remarcă față de ce ați spus, cum că s-a făcut un soi de deranj. Noi, de fapt, am oprit un soi de guvernare dezastruoasă, pe care nu o spune PSD-ul, o spun toți indicatorii macroeconomici, pe care Eurostat i-a întărit astăzi. Și am spus asta la toate întâlnirile interne: că da, e foarte bine să existe stabilitate atât timp cât îți aduce prosperitate. Dacă drumul pe care mergi e unul prost — și așa a fost atunci — trebuie să găsești o soluție pentru a schimba direcția. Despre asta e vorba.

Cine nu vrea să găsească și se agață în continuare de funcție este un singur om: Ilie Bolojan, care ține captiv USR-ul. Dar nu e treaba mea nici ce face vis-a-vis de USR sau PNL. Și blochează găsirea unei soluții. Atât timp cât nu e el, nu trebuie să existe o soluție. Mi se pare forțată această poziție pe care o are Ilie Bolojan în acest moment.”, a mai declarat Grindeanu.