Românii au șansa să prindă bilete de avion mult mai ieftine: Ce se schimbă complet din această vară

Flavia Codreanu
20 mai 2026, 15:59
Avion TAROM. Sursa foto: Sorin Grindeanu / Facebook
Cuprins
  1. Cum se modifică prețurile biletelor dacă românii au șansa să zboare cu avioane noi
  2. De ce au crescut prețurile biletelor de avion în ultima perioadă
  3. Ce obiective are compania pentru acest sezon estival

Românii au șansa să cumpere bilete de avion la prețuri mult mai bune în această vară. Motivul principale se datorează companiei TAROM care va mări flota cu două aeronave noi de tip Boeing 737-8 MAX.

Cum se modifică prețurile biletelor dacă românii au șansa să zboare cu avioane noi

Introducerea acestor avioane noi va permite companiei aeriene să reducă cheltuielile operaționale și de mentenanță.

De asemenea, numărul mai mare de locuri pe fiecare cursă va genera venituri suplimentare. O a treia aeronavă de acest tip este programată să intre în dotarea operatorului în primăvara anului 2027.

„Vin cele două Boeing-uri, sunt cheltuieli mai mici și se câștigă mai mulți bani. TAROM își va permite să ofere bilete la prețuri foarte bune comparate cu piața, începând din sezonul de vară, pentru că crește capacitatea de locuri și scade consumul de carburant. Pasagerul va fi beneficiarul unui cost super decent”, au explicat reprezentanții companiei.

De ce au crescut prețurile biletelor de avion în ultima perioadă

Până în prezent, întreaga piață aviatică a fost afectată de scumpiri constante din cauza contextului economic global.

Prețul carburantului special pentru avioane a crescut semnificativ începând cu luna aprilie. Acest fenomen a pus presiune pe companii și a dus la majorarea tarifelor pentru călătorii.

Din aprilie până acum, toată piața a crescut încet, încet prețul la bilete, pornind de la prețul la tona de kerosen. În sezonul de vară, odată cu introducerea unor aeronave cu mai multe locuri și consum redus de combustibil, TAROM va putea menține tarife competitive, raportat la cele practicate de ceilalți operatori din piață”, au mai transmis reprezentanții TAROM.

Ce obiective are compania pentru acest sezon estival

Conducerea mizează pe o creștere importantă a numărului de pasageri pe toate rutele active în lunile următoare. Primele luni ale anului au fost dificile din cauza anulărilor de zboruri în Orientul Mijlociu și a efectelor de sezonalitate.

În prezent, compania se află într-un amplu proces de restructurare monitorizat de Comisia Europeană.

„Încercăm să creștem gradul de ocupare începând cu această vară, pe tot sezonul, având în calcul și cele două Boeing-uri”, au transmis reprezentanții companiei.

