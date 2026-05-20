Polonia și Ungaria vor colabora pentru a-și susține reciproc interesele comune la Bruxelles, în fața . Anunțul a fost făut de premierul polonez .

Polonia și Ungaria reiau colaborarea

Polonia şi îşi vor apăra interesele comune la Bruxelles, lucru posibil odată cu înlăturarea de la putere alui Viktor Orban. Anunțul a fost făcut de premierul polonez Donald Tusk, în contextul vizitei omologului său de la Budapesta, Peter Magyar. Noul premier ungar a ales Polonia pentru prima sa vizită oficială în străinătate, relatează AFP.

„Prin activitatea noastră din fiecare zi vom demonstra că Ungaria şi Polonia acţionează împreună (…), vor colabora la Bruxelles asupra chestiunilor geopolitice şi pentru a apăra diferitele interese ale noastre comune, întrucât practic avem numai interese comune”, a spus Donald Tusk la o conferinţă de presă comună cu Peter Magyar.

Relaţiile dintre cele două state au devenit foarte tensionate după alegerile parlamentare poloneze de la finalul anului 2023, câștigate alianța pro-UE condusă de Donald Tusk. Partidul conservator Lege şi Justiţie (PiS), apropiat ideologic de Fidesz prtidul lui Orban a pierdut puterea atunci.

Noul șef al guvernului de la Budapesta, doreşte sprijinul omologului său polonez pentru a încerca deblocarea fondurilor europene pe care Comisia Europeană le-a îngheţat. Ungaria a fost acuzată de încălcarea „statului de drept” în regimul Orban. Cel care s-a opus a fost actualul comisar european pentru buget, Piotr Serafin. Acesta a fost şeful de cabinet al lui Tusk când acesta era preşedinte al Consiliului European (2014-2019).

Comisia Europeană trimite o delegație la Budapesta

Săptămâna aceasta, după vizita lui Peter Magyar în Polonia, este așteptată o delegație a la Budapesta. La rândul său, premierul maghir se va deplasa săptămâna viitoare la Bruxelles, unde speră să ajungă la un acord cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Pe lângă întâlnirea cu Donald Tusk, noul premier ungar s-a întâlnit la Varşovia şi cu preşedintele naţionalist polonez Karol Nawrocki. Acesta din urmă l-a susținut în campania electorală pe rivalul său, Viktor Orban.

Peter Magyar urmează să viziteze de asemenea oraşul Gdansk, unde se va întâlni cu Lech Walesa, liderul sindicatului Solidaritatea. De aici, a pornit, în 1980, mișcarea grevistă care avea să se transforme într-o revoltă anticomunistă.