Odată cu intrarea României și a Bulgariei în spațiul Schengen, românii din sudul țării au început să regândească modul în care își fac cumpărăturile. Pentru că unele produse sunt, în continuare, mai ieftine la vecinii bulgari, românii trec deseori granița din dorința de a economisi.

Cât costă sucul în Bulgaria

Cum prețurile din România au urmat un trend ascendent în ultimele luni, românii au început să fie mai creativi când vine vorba de cumpărături. O variantă la care au apelat tot mai mulți, mai ales cei din sudul țării, a fost să treacă granița la vecinii bulgari. Bulgaria și-a câștigat reputația de țară cu prețuri avantajoase, mai ales când vine vorba de mici plăceri vinovate, cum ar fi sucurile, băuturile alcoolice sau produsele din tutun.

Chiar și cu combustibilul consumat pe drumul dinspre și înspre Bulgaria, multe familii de români ies mai ieftin dacă își facă cumpărăturile de la vecini. Odată cu intratul în spațiul , a crescut atât frecvența cu care o familie de români trece granița pentru cumpărături, dar și numărul de oameni care apelează la această strategie de a economisi bani.

Diferențele de preț se văd la o gamă variată de produse, de la alimente și băuturi, până la produse de uz casnic. Însă, de departe cele mai avantajoase rămân produsele de bază și răcoritoarele. În Ruse, spre exemplu, o sticlă de apă costă 3 lei, iar un suc de 1,5 litri – în jur de 3,60 lei. Comparat cu prețurile din România, cel din Bulgaria este aproape la jumătate, potrivit Click!.

Cât costă berea la vecinii bulgari

Și la , prețurile din Bulgaria sunt mai mici decât cele din România. Patru doze de bere se vând la aproximativ 15 lei, mai ieftin cu 10 lei decât prețurile medii din magazinele românești.

Și alt viciu este mai ieftin de întreținut la vecinii bulgari. Este vorba despre fumat, căci în Bulgaria, prețul unui pachet de țigări este cu aproximativ 10 lei mai mic decât în România.