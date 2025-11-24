Cât de des trebuie aerisite caloriferele? Iată ce spun specialiștii

Pe măsură ce finalul lunii noiembrie și începutul iernii se apropie, din întreaga țară devin tot mai reci. Mulți au început sau se pregătesc să dea drumul la calorifere. Iată ce trebuie să faci dacă acestea se încălzesc greu sau neuniform!

De ce se încălzesc neuniform caloriferele

Problema caloriferelor care nu se încălzesc uniform este destul de comună. În interiorul caloriferelor poate rămâne aer blocat, ceea ce împiedică circulația corectă a apei, conform Click.

Acest fenomen nu doar că reduce eficiența încălzirii, dar crește și consumul de energie, ceea ce se traduce în facturi mai mari. Pe termen lung, lipsa aerisirii poate provoca coroziune în interiorul conductelor și poate afecta instalația de încălzire.

Cât de des se aerisesc caloriferele

Experții recomandă aerisirea caloriferelor de aproximativ două ori pe an.

„Aerisirea caloriferelor se face cam de două ori pe an, pentru ca încălzirea centrală să poată funcționa eficient și să puteți sta liniștiți știind că vă țineți facturile la energie sub control”, a explicat inginerul Will Schofield, de la compania Boxt.

Această rutină simplă ajută la menținerea unui confort termic uniform în camere și la reducerea costurilor cu energia.

Aerisirea corectă a caloriferelor

Pentru aerisirea caloriferelor, aveți nevoie de o cheie specială sau o simplă șurubelniță, în funcție de tipul supapei. De asemenea, este necesar un recipient în care să colectați apa care va ieși din calorifer.

Înainte de a începe, centrala termică trebuie oprită și lăsată să se răcească complet. Ulterior, se deschide ușor supapa de aerisire, situată de obicei în partea superioară a caloriferului, în sens invers acelor de ceasornic.

Aerul blocat va începe să iasă, iar atunci când începe să curgă apa, supapa se închide în sensul acelor de ceasornic.

O aerisire corectă și regulată a caloriferelor asigură o încălzire uniformă în toate camerele, reduce riscul de coroziune și ajută la menținerea facturilor de energie la un nivel mai mic.