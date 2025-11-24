B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cât de des trebuie aerisite caloriferele? Iată ce spun specialiștii

Cât de des trebuie aerisite caloriferele? Iată ce spun specialiștii

Selen Osmanoglu
24 nov. 2025, 10:25
Cât de des trebuie aerisite caloriferele? Iată ce spun specialiștii
Foto: Freepik
Cuprins
  1. De ce se încălzesc neuniform caloriferele
  2. Cât de des se aerisesc caloriferele
  3. Aerisirea corectă a caloriferelor

Pe măsură ce finalul lunii noiembrie și începutul iernii se apropie, temperaturile din întreaga țară devin tot mai reci. Mulți români au început sau se pregătesc să dea drumul la calorifere. Iată ce trebuie să faci dacă acestea se încălzesc greu sau neuniform!

De ce se încălzesc neuniform caloriferele

Problema caloriferelor care nu se încălzesc uniform este destul de comună. În interiorul caloriferelor poate rămâne aer blocat, ceea ce împiedică circulația corectă a apei, conform Click.

Acest fenomen nu doar că reduce eficiența încălzirii, dar crește și consumul de energie, ceea ce se traduce în facturi mai mari. Pe termen lung, lipsa aerisirii poate provoca coroziune în interiorul conductelor și poate afecta instalația de încălzire.

Cât de des se aerisesc caloriferele

Experții recomandă aerisirea caloriferelor de aproximativ două ori pe an.

„Aerisirea caloriferelor se face cam de două ori pe an, pentru ca încălzirea centrală să poată funcționa eficient și să puteți sta liniștiți știind că vă țineți facturile la energie sub control”, a explicat inginerul Will Schofield, de la compania Boxt.

Această rutină simplă ajută la menținerea unui confort termic uniform în camere și la reducerea costurilor cu energia.

Aerisirea corectă a caloriferelor

Pentru aerisirea caloriferelor, aveți nevoie de o cheie specială sau o simplă șurubelniță, în funcție de tipul supapei. De asemenea, este necesar un recipient în care să colectați apa care va ieși din calorifer.

Înainte de a începe, centrala termică trebuie oprită și lăsată să se răcească complet. Ulterior, se deschide ușor supapa de aerisire, situată de obicei în partea superioară a caloriferului, în sens invers acelor de ceasornic.

Aerul blocat va începe să iasă, iar atunci când începe să curgă apa, supapa se închide în sensul acelor de ceasornic.

O aerisire corectă și regulată a caloriferelor asigură o încălzire uniformă în toate camerele, reduce riscul de coroziune și ajută la menținerea facturilor de energie la un nivel mai mic.

Tags:
Citește și...
Jaf neobișnuit! Cum a fost furată mașina unui bărbat cu tot cu soție în ea
Eveniment
Jaf neobișnuit! Cum a fost furată mașina unui bărbat cu tot cu soție în ea
Nicolae Robu se confruntă cu probleme medicale. Fostul primar al Timișoarei a ajuns la spital
Eveniment
Nicolae Robu se confruntă cu probleme medicale. Fostul primar al Timișoarei a ajuns la spital
Doi români au provocat o adevărată scenă pe aeroportul din Köln. Au fugit pe pistă după ce au pierdut avionul (VIDEO)
Eveniment
Doi români au provocat o adevărată scenă pe aeroportul din Köln. Au fugit pe pistă după ce au pierdut avionul (VIDEO)
România conduce în topul sărăciei extreme. Românii îngenuncheați de austeritate. Eurostat
Eveniment
România conduce în topul sărăciei extreme. Românii îngenuncheați de austeritate. Eurostat
O fetiță de un an, la un pas de răpire în Italia. Cum a intervenit tatăl acesteia
Eveniment
O fetiță de un an, la un pas de răpire în Italia. Cum a intervenit tatăl acesteia
Petardele clasice au fost interzise. Amenzi de până la 75.000 de lei pentru cei care nu respectă noile reguli
Eveniment
Petardele clasice au fost interzise. Amenzi de până la 75.000 de lei pentru cei care nu respectă noile reguli
Cazul „copiilor din pădure”. Iată cum o familie izolată din Italia a rămas fără cei trei copii
Eveniment
Cazul „copiilor din pădure”. Iată cum o familie izolată din Italia a rămas fără cei trei copii
Adevărata reziliență democratică începe nu în instituții, ci în mintea fiecăruia dintre noi
Eveniment
Adevărata reziliență democratică începe nu în instituții, ci în mintea fiecăruia dintre noi
De ce să oferi tricouri creștine personalizate? Sunt cele de la Librăria Maranatha idei unice de daruri cu suflet?
Eveniment
De ce să oferi tricouri creștine personalizate? Sunt cele de la Librăria Maranatha idei unice de daruri cu suflet?
România rămâne printre ultimele țări la reciclare. Diferențe uriașe față de restul Europei: „Ca să fim sustenabili, trebuie să facem investiții”
Eveniment
România rămâne printre ultimele țări la reciclare. Diferențe uriașe față de restul Europei: „Ca să fim sustenabili, trebuie să facem investiții”
Catalin Drula
Ultima oră
12:05 - Românii se pregătesc pentru un Crăciun cu cele mai mari scumpiri din ultimii 30 de ani. Feliciu Paraschiv: „Ne așteptăm la creșteri destul de importante” (VIDEO)
12:01 - Jaf neobișnuit! Cum a fost furată mașina unui bărbat cu tot cu soție în ea
11:33 - Nicolae Robu se confruntă cu probleme medicale. Fostul primar al Timișoarei a ajuns la spital
11:10 - Austeritate pentru românii de rând. Dezmăț pe bani publici pentru primari. Toaletă la preț de apartament cumpărată la Ghibav
11:03 - Meteorologii ANM au emis cod galben de vânt puternic. Rafalele pot ajunge la 110 km/h în mai multe zone ale țării
10:34 - Doi români au provocat o adevărată scenă pe aeroportul din Köln. Au fugit pe pistă după ce au pierdut avionul (VIDEO)
10:03 - Ronaldo a atins un nou prag impresionant al carierei. Golul 954, o „foarfecă” care a electrizat lumea fotbalului (VIDEO)
09:50 - Vremea în România pe 24 noiembrie 2025: temperaturi blânde, cer variabil
09:49 - România conduce în topul sărăciei extreme. Românii îngenuncheați de austeritate. Eurostat
09:45 - O fetiță de un an, la un pas de răpire în Italia. Cum a intervenit tatăl acesteia