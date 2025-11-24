Pe 24 noiembrie 2025, România se va bucura de o zi cu temperaturi mai ridicate decât media obișnuită pentru această perioadă a anului, potrivit prognozelor emise de ANM. Iată la ce să ne așteptăm de la această zi!
Temperaturi și tendințe regionale
- La nivel național, meteorologii anticipează un salt termic ambițios, cu valori peste mediile climatologice tipice pentru perioada de sfârșit de noiembrie.
- Maximele diurne vor varia între 3 °C și 14 °C, în funcție de regiune. Regiunile sudice și sud-estice ar putea experimenta cele mai ridicate temperaturi, în timp ce zonele montane sau nordice vor rămâne mai reci
- Pe timpul nopții, temperaturile pot coborî până la –3 °C în anumite zone, mai ales în zonele mai înalte sau mai puțin urbanizate.
Precipitații și cer înnorat
- Se așteaptă întreruperi de precipitații locale, în general slabe.
- La munte, precipitațiile vor fi în mare parte sub formă de ninsoare, iar în regiunile vestice, centrul și nordul țării pot apărea episoade de lapoviță.
- În restul teritoriului, pot exista ploi sporadice, iar în zonele joase izolat este posibil polei, mai ales dimineața.
- Cerul va fi, în general, variabil sau noros, cu alternanțe între perioade însorite și înnorări.
Regimul vântului
- Vântul va avea intensitate slabă până moderată, fără a fi așteptate rafale majore la altitudini joase.
- Totuși, la altitudini mari (zona montană), vântul poate fi mai puternic, ceea ce ar putea accentua senzația de frig și viscol.
Implicații climatice și recomandări
- Această încălzire temporară este parte dintr-un episod de valori termice neobișnuit de ridicate pentru finalul lunii noiembrie, așa cum indică prognozele ANM pentru intervalul 10 noiembrie – 8 decembrie.
- Schimbările de temperatură între zi și noapte și riscul de polei impun atenție la trafic, în special pe drumurile rurale sau montane.
- Se recomandă o garderobă stratificată: haine mai groase pentru dimineață și seară, dar și straturi intermediare ușoare pentru perioadele mai calde din timpul zilei.