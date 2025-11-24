B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vremea în România pe 24 noiembrie 2025: temperaturi blânde, cer variabil

Vremea în România pe 24 noiembrie 2025: temperaturi blânde, cer variabil

B1.ro
24 nov. 2025, 09:50
Vremea în România pe 24 noiembrie 2025: temperaturi blânde, cer variabil
Cuprins
  1.  Temperaturi și tendințe regionale
  2. Precipitații și cer înnorat
  3.  Regimul vântului
  4. Implicații climatice și recomandări

Pe 24 noiembrie 2025, România se va bucura de o zi cu temperaturi mai ridicate decât media obișnuită pentru această perioadă a anului, potrivit prognozelor emise de ANM. Iată la ce să ne așteptăm de la această zi!

 Temperaturi și tendințe regionale

  • La nivel național, meteorologii anticipează un salt termic ambițios, cu valori peste mediile climatologice tipice pentru perioada de sfârșit de noiembrie.
  • Maximele diurne vor varia între 3 °C și 14 °C, în funcție de regiune. Regiunile sudice și sud-estice ar putea experimenta cele mai ridicate temperaturi, în timp ce zonele montane sau nordice vor rămâne mai reci
  • Pe timpul nopții, temperaturile pot coborî până la –3 °C în anumite zone, mai ales în zonele mai înalte sau mai puțin urbanizate.

Precipitații și cer înnorat

  • Se așteaptă întreruperi de precipitații locale, în general slabe.
  • La munte, precipitațiile vor fi în mare parte sub formă de ninsoare, iar în regiunile vestice, centrul și nordul țării pot apărea episoade de lapoviță.
  • În restul teritoriului, pot exista ploi sporadice, iar în zonele joase izolat este posibil polei, mai ales dimineața.
  • Cerul va fi, în general, variabil sau noros, cu alternanțe între perioade însorite și înnorări.

 Regimul vântului

  • Vântul va avea intensitate slabă până moderată, fără a fi așteptate rafale majore la altitudini joase.
  • Totuși, la altitudini mari (zona montană), vântul poate fi mai puternic, ceea ce ar putea accentua senzația de frig și viscol.

Implicații climatice și recomandări

  • Această încălzire temporară este parte dintr-un episod de valori termice neobișnuit de ridicate pentru finalul lunii noiembrie, așa cum indică prognozele ANM pentru intervalul 10 noiembrie – 8 decembrie.
  • Schimbările de temperatură între zi și noapte și riscul de polei impun atenție la trafic, în special pe drumurile rurale sau montane.
  • Se recomandă o garderobă stratificată: haine mai groase pentru dimineață și seară, dar și straturi intermediare ușoare pentru perioadele mai calde din timpul zilei.
Tags:
Citește și...
Vremea azi, 24 noiembrie: zi blândă, cu încălzire în Vest și nori în rest
Meteo
Vremea azi, 24 noiembrie: zi blândă, cu încălzire în Vest și nori în rest
Vremea astăzi, 23 noiembrie: România se răcește accentuat, ninsori la munte
Meteo
Vremea astăzi, 23 noiembrie: România se răcește accentuat, ninsori la munte
Vremea astăzi, 22 noiembrie. Costrastul termic puternic se menține în toată țara
Meteo
Vremea astăzi, 22 noiembrie. Costrastul termic puternic se menține în toată țara
Prognoza meteo pentru Crăciun și de Anul Nou. Regiunile în care vom avea sărbători de iarnă cu zăpadă
Meteo
Prognoza meteo pentru Crăciun și de Anul Nou. Regiunile în care vom avea sărbători de iarnă cu zăpadă
Vremea astăzi, 21 noiembrie. Temperaturile cresc în cea mai mare parte a țării
Meteo
Vremea astăzi, 21 noiembrie. Temperaturile cresc în cea mai mare parte a țării
Cod galben de ceață în 19 județe din România. Până când e valabilă avertizarea și pe ce autostrăzi circulația este îngreunată
Meteo
Cod galben de ceață în 19 județe din România. Până când e valabilă avertizarea și pe ce autostrăzi circulația este îngreunată
Avertizare meteo. România va fi acoperită de un val de praf saharian
Meteo
Avertizare meteo. România va fi acoperită de un val de praf saharian
Iarna se anunță severă în Europa. La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele pentru decembrie. Cum va fi vremea în România
Meteo
Iarna se anunță severă în Europa. La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele pentru decembrie. Cum va fi vremea în România
ANM și Accuweather: Estimările pentru sezonul rece. Când sunt așteptate primele ninsori în orașele importante din România
Meteo
ANM și Accuweather: Estimările pentru sezonul rece. Când sunt așteptate primele ninsori în orașele importante din România
Vremea astăzi, 19 noiembrie. Se anunță precipitații și cer înnorat în cea mai mare parte a țării
Meteo
Vremea astăzi, 19 noiembrie. Se anunță precipitații și cer înnorat în cea mai mare parte a țării
Catalin Drula
Ultima oră
10:03 - Ronaldo a atins un nou prag impresionant al carierei. Golul 954, o „foarfecă” care a electrizat lumea fotbalului (VIDEO)
09:49 - România conduce în topul sărăciei extreme. Românii îngenuncheați de austeritate. Eurostat
09:45 - O fetiță de un an, la un pas de răpire în Italia. Cum a intervenit tatăl acesteia
09:21 - Petardele clasice au fost interzise. Amenzi de până la 75.000 de lei pentru cei care nu respectă noile reguli
09:07 - Cazul „copiilor din pădure”. Iată cum o familie izolată din Italia a rămas fără cei trei copii
09:05 - Negocieri de pace umbrite de noi atacuri. Armata rusă a bombardat mai multe obiective civile din Ucraina. MApN a ridicat avioanele
08:53 - Adevărata reziliență democratică începe nu în instituții, ci în mintea fiecăruia dintre noi
08:44 - De ce să oferi tricouri creștine personalizate? Sunt cele de la Librăria Maranatha idei unice de daruri cu suflet?
08:40 - România rămâne printre ultimele țări la reciclare. Diferențe uriașe față de restul Europei: „Ca să fim sustenabili, trebuie să facem investiții”
08:32 - Târgul de Crăciun din Viena. Iată cât costă o cană cu vin fiert sau un langoș