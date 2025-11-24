Pe 24 noiembrie 2025, se va bucura de o zi cu temperaturi mai ridicate decât media obișnuită pentru această perioadă a anului, potrivit prognozelor emise de . Iată la ce să ne așteptăm de la această zi!

Temperaturi și tendințe regionale

La nivel național, meteorologii anticipează un salt termic ambițios , cu valori peste mediile climatologice tipice pentru perioada de sfârșit de noiembrie.

, cu valori peste mediile climatologice tipice pentru perioada de sfârșit de noiembrie. Maximele diurne vor varia între 3 °C și 14 °C , în funcție de regiune. Regiunile sudice și sud-estice ar putea experimenta cele mai ridicate temperaturi, în timp ce zonele montane sau nordice vor rămâne mai reci

, în funcție de regiune. Regiunile sudice și sud-estice ar putea experimenta cele mai ridicate temperaturi, în timp ce zonele montane sau nordice vor rămâne mai reci Pe timpul nopții, temperaturile pot coborî până la –3 °C în anumite zone, mai ales în zonele mai înalte sau mai puțin urbanizate.

Precipitații și cer înnorat

Se așteaptă întreruperi de precipitații locale, în general slabe.

La munte, precipitațiile vor fi în mare parte sub formă de ninsoare, iar în regiunile vestice, centrul și nordul țării pot apărea episoade de lapoviță.

În restul teritoriului, pot exista ploi sporadice, iar în zonele joase izolat este posibil polei, mai ales dimineața.

Cerul va fi, în general, variabil sau noros, cu alternanțe între perioade însorite și înnorări.

Regimul vântului

Vântul va avea intensitate slabă până moderată, fără a fi așteptate rafale majore la altitudini joase.

Totuși, la altitudini mari (zona montană), vântul poate fi mai puternic, ceea ce ar putea accentua senzația de frig și viscol.

Implicații climatice și recomandări