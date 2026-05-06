Iosif Boda, fostul din primul mandat al lui , a murit la vârsta de 80 de ani. El urmează să fie înmormântat sâmbătă, la Jibou.

A murit fostul consilier Iosif Boda

Fostul consilier al lui Ion Iliescu a fost o personalitate a vieţii politice şi intelectuale în primii ani după 1989. Iosif Boda a mai ocupat funcția de ambasador al României în Elveția și fost deputat în legislatura 1996-2000. Retras de mai mulți ani din activitate, a murit, la vârsta de 80 de ani, marți, 5 mai. Anunțul a fost făcut de copiii fostului consilier, în presa locală.

Potrivit apropiaților săi, fostul consilier prezidențial a decis să fie înmormântat în localitatea natală, la Jibou, în Cimitirul Reformat din Jibou. Înmormântarea a fost programată pentru sîmbătă. Până atunci, slujba religioasă va avea loc vineri, 8 mai, la capela Cimitirului Calvin din Bucureşti. Ulterior, trupul neînsufleţit va fi transportat în judeţul Sălaj.

Născut în 1946, la Jibou, Boda are doi băieți, Daniel şi Ştefan, precum şi o nepoată apropiată la Zalău, Eva Vid. Familia urmează să se ocupe de toate formalitățile pe care le presupune înmormântarea. .

Personalitatea fostului consilier prezidențial

Iosif Boda a fost licenţiat în filosofie şi s-a specializat în ştiinţe politice la Sorbona. După Revoluţie a ocupat funcţiile de consilier prezidenţial al lui Ion Iliescu şi şef al Departamentului de politică internă. De asemenea a fost ambasador în Elveţia, dar și deputat, ales pe listele PDSR, în 1996. Ulterior, după ruperea partidului, a fost unul dintre fondatorii partidului Alianţa pentru România.

La sfârșitul primăverii anului 1996, revine în România, din Elveția, și a fost numit de Ion Iliescu ca director de campanie pentru alegerile prezidențiale din același an. Astfel a devenit membru al PDSR, în toamna anului 1996, și a fost ales deputat pentru legislatura 1996-2000.

În iunie 1997, împreună cu Teodor Meleșcanu, Mircea Coșea și Marian Enache, Boda părăsește și fondează partidul Alianța pentru România. Aici activează ca vicepreședinte.

În plan public, a mai activat ca jurnalist şi analist politic pentru mai multe publicații și posturi de televiziune. Boda a publicat analize, interviuri și eseuri politice