Sorin Grindeanu explică variantele PSD după moțiune. El face apel la negocieri rapide între partidele fostei coaliții pentru formarea unui nou Guvern, după demiterea Cabinetului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură.

Liderul spune că toate formațiunile politice trebuie să facă compromisuri pentru a evita prelungirea crizei politice și susține că nimeni nu poate dicta singur direcția scenei politice.

Variantele PSD după moțiune. Ce opțiuni spune Grindeanu că are PSD

Președintele PSD a afirmat că social-democrații analizează toate variantele, de la desemnarea unui premier PSD până la intrarea în opoziție.

„Eu v-am spus că noi avem toate opțiunile, spre deosebire de alții. De a da un premier de la PSD până la a merge în opoziție. Când se cristalizează toate opțiunile, vom lua o decizie. Conform Constituției, Bolojan nu poate să fie iar premier.”, a precizat Grindeanu.

Grindeanu a insistat că pentru formarea unei noi majorități este nevoie de flexibilitate din partea tuturor partidelor implicate în negocieri.

Ce spune liderul PSD despre o alianță cu AUR

Sorin Grindeanu a exclus posibilitatea ca PSD să susțină un premier propus de AUR sau să intre într-o formulă politică alături de partidul condus de George Simion.

„Scenariul în care PSD ar susține un premier de la AUR nu există. Eu nu cred că s-au făcut sondaje de opinie de ieri până azi. Eu nu cred că demersul a fost perceput ca unul PSD -AUR, am spus că este un demers pur parlamentar și că nu avem înțelegere post – moțiune. PSD nu va intra în guvern minoritar„, a mai declarat Sorin Grindeanu la Gândul, potrivit .

Declarațiile vin după ce PSD și AUR au votat împreună moțiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului Bolojan.

Ce spune Sorin Grindeanu despre alegerile anticipate

Liderul PSD susține că scenariul alegerilor anticipate este greu de realizat și amintește că președintele Nicușor Dan a transmis deja că nu susține această variantă.

„Ca să avem alegeri anticipate trebuie să plece trei guverne și mai apoi președintele trebuie să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate, noi l-am văzut aseară spunând că acest lucru nu va avea loc„, a mai menționat Sorin Grindeanu.

În perioada următoare, la Palatul Cotroceni sunt așteptate consultări și negocieri între partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier și formarea unei majorități stabile.