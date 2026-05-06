PSD dărâmă Guvernul, apoi acuză PNL și USR că pun orgoliile înaintea țării. Acuzațiile lui Marius Budăi

După ce PSD a dat jos Guvernul prin moțiunea de cenzură votată alături de AUR, social-democrații reclamă acum că PNL și USR nu ar pune „salvarea României” pe primul loc. Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, acuză liberalii și USR de „demagogie” și acuză că orgoliile politice au ajuns mai importante decât stabilitatea țării.

PSD dărâmă și acuză PNL și USR că nu vor să construiască

Marius Budăi cere refacerea unei coaliții „proeuropene”, deși PSD a fost partidul care a contribuit decisiv la căderea Executivului prin moțiunea de cenzură.

Budăi spune că, după ce PNL a anunțat trecerea în opoziție, iar USR a transmis că nu mai vrea guvernare alături de PSD, soluția ar trebui să vină prin

„Vom urma cursul a ceea ce se întâmplă acum. Mingea este cumva în terenul domnului președinte, constituțional vorbind. Vom da curs invitației de a participa la consultări, vom asculta opinia domnului președinte și vom vedea și pozițiile, pe lângă declarațiile la cald, pozițiile colegilor din PNL și USR. Este o decizie internă a PNL, noi nu le spunem colegilor liberali ce trebuie să facă, sunt deciziile dumnealor.” a declarat Budăi.

Tot el îi atacă pe foștii parteneri de coaliție și spune că discursul lor s-a schimbat radical față de perioada de după alegeri.

„După alegerile de anul trecut, atât PNL, cât și USR spuneau că trebuie cu orice preț să formăm o coaliție proeuropeană (…) iar acum observ cu tristețe că sunt mai importante orgoliile, decât salvarea României”, a afirmat deputatul PSD.

Hoțul strigă hoții

Ironia situației este însă evidentă: exact PSD, partidul care a contribuit la prăbușirea prin moțiunea de cenzură susținută împreună cu AUR, acuză acum PNL și USR că blochează stabilitatea politică.

Întrebat despre această contradicție, Budăi a răspuns:

„Păi, nu e deloc ciudat, stați puțin, eu cred că uităm ce se întâmpla săptămâna trecută. La ce mă refer? Să ne aducem aminte cum vorbea domnul Bolojan sau domnul Fritz și cum triumfători… deci ne critică acum că PSD a făcut o moțiune cu AUR, dar în același timp, atât PNL, cât și USR săptămâna trecută erau extrem de victorioși că ei vor încerca să cumpere așa, ca la piață cumva, parlamentarii AUR”.

Mai mult, deputatul PSD exclude varianta unui guvern minoritar și insistă că România are nevoie de o majoritate solidă.

„Eu exclud un Guvern minoritar. Este o greșeală pentru România, din punctul meu de vedere”, a spus Budăi.

Mesajul PSD rămâne astfel unul paradoxal: după ce a provocat criza politică prin dărâmarea Executivului, partidul cere acum responsabilitate de la ceilalți și îi acuză că pun orgoliile înaintea interesului național.