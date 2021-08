Povestea reală a unui român întors din Grecia. Ce i s-a întâmplat la vamă este de necrezut. Ce Covid-19, ce pandemie...? Aceasta este realitatea din teren

Tot mai multe destinații preferate de români în timpul vacanțelor de vară au impus prezentarea certificatului COVID-19 care atestă vaccinarea sau testarea. Măsura este impusă de curând și pentru Grecia, după ce a intrat pe lista roșie din cazua incidenței cazurilor de COVID-19.

În aceste condiții doar prezentarea certificatelor COVID-19 îi scapă pe românii ce se întorc în țară de carantina obligatorie după ce au vizitate teritoriul elen. Cât de serioase sunt însă verificările la frontieră atunci când vine vorba despre prezentarea dovezii vaccinării sau a testelor pentru COVID-19?

Potrivit relatărilor care au apărut pe forumurile dedicate românilor ce călătoresc în Grecia, aceste verificări ar fi mai degrabă superficiale. Un român povestește de exemplu că, la Vamă, autoritățile nici macar nu s-au obosit sa vada ca cei din documente corespund macar ca numar cu cei din masina. Toată operațiunea ar fi durat doar 30 de secunde.

“Azi dimineata, punctul de trecere a frontierei Promachonas, sosit la 7:40 AM, trecut in 30 min. Doamna politista de frontiera m-a retinut doar 30 secunde după ce am prezentat toate documentele cerute interesul vadit a fost asupra certificatelor europene de vaccinare… Nici macar nu s-a obosit sa vada ca cei din documente corespund macar ca numar cu cei din masina, toata actiunea a fost la ghiseu!”, este relatarea făcută de un român.

Autoritățile române se confruntă în prezent cu un adevărat „fenomen”: la intrarea în țară, sunt persoane care îndrăznesc să prezinte documente false de certificare COVID, spune Raed Arafat, șeful DSU, care a povestit, luni seară, la Digi24, o întâmplare despre cum s-au dat de gol câteva zeci de români care veneau de la Luton și care au folosit astfel de metode frauduloase.

„Noi avem acum un fenomen cu care ne confruntăm: la intrarea în țară, sunt persoane care îndrăznesc să se prezinte la DSP-uri și la frontieră documente false. Deja sunt mai multe dosare penale întocmite de poliție unor oameni care au prezentat documente false de vaccinare sau de trecere prin boală sau de testare. Acest lucru este extrem de grav pentru că oamenii ăștia vin din zone roșii chiar. Când vii în țară și ești în stare să prezinți chiar un document fals înseamnă că nu te interesează nimic, înseamnă că tu vii și ești dispus să răspândești boala, să răspândești totul, că nu te interesează”, a comentat Raed Arafat.