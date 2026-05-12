Un tânăr din Caraș-Severin a fost arestat după ce a profitat de o fetiță de 14 ani

Flavia Codreanu
12 mai 2026, 22:22
Sursa foto: Pixabay
O fetiță de 14 ani din județul Caraș-Severin a fost forțată să trimită fotografii sexuale explicite de către un tânăr de 20 de ani.

Anchetatorii au stabilit că un tânăr de 20 de ani ar fi realizat, în luna august 2025, mai multe imagini compromițătoare cu minora folosind telefonul mobil.

Ulterior, acesta a început să o preseze pe victimă pentru a o determina să întrețină raporturi sexuale, folosind fotografiile ca mijloc de presiune. La finalul lunii aprilie 2026, suspectul a mers mai departe și a postat două materiale cu conținut sexual pe rețelele de socializare, deși acestea au fost șterse după scurt timp, scrie Agerpres.

„În intervalul decembrie 2025 – mai 2026, în scopul de a determina persoana vătămată minoră să întreţină raporturi sexuale cu aceasta, persoana în cauză ar fi ameninţat-o cu distribuirea în mediul online a materialelor pornografice deţinute. La sfârşitul lunii aprilie 2026, două materiale cu conţinut sexual explicit ar fi fost postate pe mai multe reţele de socializare, fiind şterse la scurt timp”, arată comunicatul IPJ Caraş-Severin.

Polițiștii de la Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate și procurorii DIICOT au efectuat percheziții la domiciliul tânărului, unde au descoperit probe importante pentru dosar.

Suspectul a fost reținut pe data de 11 mai, fiind cercetat pentru pornografie infantilă și șantaj. În urma prezentării acestuia în fața instanței, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Caraș-Severin a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile.

